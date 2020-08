Le procès d’Epic Games avec Apple est en cours, Apple ayant récemment résilié le compte de développeur d’Epic sur l’App Store alors qu’ils se disputaient les réductions de bénéfices et la décision d’Epic d’utiliser un système de paiement alternatif dans Fortnite. Alors que l’affaire progresse dans le système juridique, Epic tente de convaincre l’opinion publique de son côté avec la campagne « Free Fortnite », et elle vous permet même de fabriquer votre propre équipement – et même de le vendre – pour montrer où vous en êtes. .

Via un pack d’actifs disponible sur le site Unreal Engine, vous pouvez concevoir et vendre des chemises, des autocollants et d’autres produits avec le logo Free Fortnite d’Epic Games. Le logo est une parodie de l’un des plus anciens modèles d’Apple, et dans le post d’Epic Games sur le sujet, il semblait mettre l’un des autocollants sur un Macbook.

Epic a déposé une ordonnance restrictive contre Apple pour lui permettre temporairement de continuer à utiliser les outils de développement d’Apple pour l’Unreal Engine, ce qui a été accordé par un juge alors que son procès est en cours. Cependant, sa demande de réinstauration temporaire de Fortnite sur l’App Store n’a pas été acceptée et le jeu n’est toujours pas disponible au téléchargement sur les appareils iOS car Apple possède le seul magasin numérique autorisé. Il est également impossible de télécharger via Google Play sur les téléphones Android, mais il existe d’autres vitrines sur Android qui offrent le jeu.

Fortnite vient de commencer son contenu de la saison 4, auquel vous ne pouvez pas jouer sur iOS. Si le jeu n’est pas déjà installé sur votre téléphone, vous ne pouvez pas non plus le télécharger à nouveau. Pour l’instant, vous devrez utiliser un autre système ou une autre console pour obtenir votre correctif Battle Royale.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.