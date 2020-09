Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Peu de choses sont aussi bonnes que d’obtenir un jeu gratuit, et l’une d’entre elles est payée pour télécharger un jeu. Cela semble trop beau pour être vrai? Sans aucun doute, mais cela ne veut pas dire que cela se produira. En fait, Epic Games le fera avec Rocket League.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Dans un article de blog, Epic Games a annoncé que du 23 septembre au 23 octobre 2020, tous les joueurs qui téléchargent Rocket League depuis l’Epic Games Store recevront un coupon de 10 USD. C’est donc une économie que vous pouvez obtenir simplement en téléchargeant un jeu populaire.

Un point important est que le coupon Epic de 10 $ USD comporte certaines restrictions. Par exemple, il ne peut être utilisé que dans certains jeux numériques et contenus téléchargeables disponibles sur Epic Games Store. De plus, il ne s’applique qu’aux produits de plus de 14,99 $ US et ne peut pas être utilisé en prévente.

Nous vous rappelons que la version gratuite de Rocket League arrivera le 23 septembre sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible.

Et vous, profiterez-vous de cette promotion? Dites le nous dans les commentaires.

Rocket League est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.