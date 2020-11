Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette année a été difficile pour divers secteurs, car la pandémie du COVID-19 a tout changé et cela a inévitablement des impacts différents. L’un d’eux est dans le monde de l’événementiel sportif et des entreprises qui l’entourent, qui ont vu la baisse des commandites et de l’intérêt commercial en raison de l’absence de public dans les arènes ou les stades. Malheureusement, le monde de l’esport n’est pas étranger à cela et des informations à ce sujet ont été révélées aujourd’hui.

La chaîne spécialisée dans le sport, ESPN, détenue par ESPN Inc. et Disney, a annoncé qu’elle réduirait considérablement sa couverture e-sport, de sorte qu’à partir de janvier 2021, il n’y aura plus d’espaces dédiés aux compétitions de jeux vidéo avec rotation quotidienne. . Cela signifie que l’année prochaine, ESPN ne montrera que les événements et les événements liés à l’esport qui sont les plus pertinents.

La fin d’une grande étape pour l’esport dans les médias de masse

La nouvelle a également confirmé que son panel de 8 experts en e-sport ne sera plus présent dans la chaîne, car ils font partie de la plus grande réduction de personnel qui a dû être appliquée dans l’histoire de la chaîne.

Avec cette annonce, une carrière ascendante que l’esport a connue en termes de couverture dans un réseau aussi important qu’ESPN est terminée, puisque à partir de 2016, les chaînes ont commencé à dédier des espaces aux compétitions de jeux vidéo en remarquant l’intérêt qu’elles suscitaient. et comme moyen d’aborder un nouveau secteur d’audience.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source