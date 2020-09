Quelle que soit la célébrité du jeu que vous regardez sur YouTube ou Twitch, vous les avez probablement vues jouer parmi nous. Le jeu a récemment atteint 1,5 million de joueurs simultanés, et sa popularité a considérablement augmenté car il a été lancé à l’époque normale et dorée de 2018. Son énorme pic de joueurs a conduit les gens à demander est parmi nous sur console pour PS4 et Xbox One, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris pourquoi le jeu est si populaire maintenant.

Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, Among Us est un jeu de survie en ligne consacré à la tromperie. Dans les sessions de quatre à dix joueurs, vous et un groupe de coéquipiers devez travailler ensemble pour assurer votre survie. Cependant, l’un de vos coéquipiers est secrètement un métamorphe extraterrestre, donc le jeu est fondamentalement The Thing mais dans l’espace plutôt que dans un paysage d’enfer gelé.

Le principe à lui seul est fantastique, et – deux ans après son lancement – le jeu compte désormais plus de joueurs que ses serveurs ne peuvent en gérer. Son énorme pic de joueurs a amené les gens à se demander pourquoi il est si populaire maintenant, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir, y compris s’il est sur console pour PS4 et Xbox One.

Pourquoi parmi nous est-il si populaire maintenant?

Parmi nous est si populaire maintenant grâce à Twitch.

La raison pour laquelle Among Us est si populaire maintenant est probablement due à l’augmentation du nombre de téléspectateurs sur Twitch en raison du nombre extrême de chaînes jouant au jeu.

Dot eSports rapporte qu’il y avait en moyenne près de 500 chaînes sur Twitch qui avaient diffusé le jeu quotidiennement au cours du mois d’août.

Maintenant, ils rapportent que le chiffre est monté en flèche à plus de 1 000 chaînes individuelles avec près de 80 000 téléspectateurs. Cela aurait donné lieu à plus de 13 millions d’heures de flux parmi nous.

Grâce à des dizaines de chaînes qui y jouent, d’autres ont pris le train en marche, ce qui est finalement responsable de la popularité soudaine du jeu.

En plus de Twitch, une autre raison pour laquelle le jeu est si populaire maintenant est son prix. Il ne coûte que 3,99 £ sur Steam et est gratuit sur Google Play, c’est donc un jeu ouvert à presque tout le monde.

Parmi nous, les serveurs se remplissent à nouveau! Nous touchons 1,5 million de joueurs en ligne en même temps! Nous nous familiarisons lentement avec les choses, mais soyez patient avec nous! Nous allons passer à travers ça. – InnerSloth (@InnerslothDevs) 5 septembre 2020

Est-ce que Among Us est sur console pour PS4 et Xbox One?

Parmi nous n’est pas sur console, ce qui signifie qu’il n’est pas disponible sur PS4 ou Xbox One.

Les gens ont demandé à être parmi nous sur console, mais il n’est pas disponible sur PS4 ou Xbox One car il est uniquement sur Steam et mobile.

Cela signifie qu’il n’est pas non plus disponible sur la boutique Epic Games, il y a donc des limitations.

Cela étant dit, tout le monde devrait pouvoir accéder au jeu via mobile ou via Steam où la configuration système requise n’est en aucun cas exigeante.

