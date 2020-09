Le jeu de bataille royale magique, Spellbreak, est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et la boutique Epic Games. Le jeu est gratuit, ce qui a amené de nombreuses personnes à y jeter un coup d’œil et, après le tout premier match, la plupart des gens se demandent: est-ce que Spellbreak a des robots? Cela semble être dû au fait que tout le monde gagne son tout premier match.

Comme mentionné précédemment, Spellbreak est un autre jeu de bataille royale, mais avec un fardeau sur la magie plutôt que sur les armes à feu. Il propose un jeu croisé et une progression croisée au lancement que les développeurs veulent devenir la norme, et le jeu sera beaucoup plus amusant lorsque Solos et Duos seront déverrouillés.

Alors que Solos et Duos seront déverrouillés dans un proche avenir, vous découvrirez ci-dessous si Spellbreak a des bots.

Est-ce que Spellbreak a des bots?

On pense que Spellbreak a des robots pour votre tout premier match.

Selon la communauté du jeu, votre tout premier match dans Spellbreak est entièrement constitué de bots, ce qui expliquerait pourquoi tout le monde prétend avoir remporté son premier match avec une facilité ridicule.

Spellbreak pense qu’ils se débrouillent avec ce premier jeu de bot pour nous faire réussir LMAO – Reconnaissant (@Mikeauxl) 4 septembre 2020

Il y a des dizaines de messages partout sur Reddit, et chacun proclame que plus vous jouez, plus vous serez confronté à de vrais joueurs.

Il est suggéré que l’IA soit utilisée dans le tout premier match pour présenter aux nouveaux arrivants le jeu et ses mécanismes afin qu’ils ne se sentent pas accablés, complètement perdus et donc désactivés.

Il semble qu’il y ait encore des bots dans le jeu même après votre tout premier match, mais quelques utilisateurs de Reddit ont dit que vous commencez à entrer dans les lobbies des joueurs complets au niveau 6.

A en juger par la communauté, le premier match est entièrement bots, puis le nombre commence à reculer plus vous jouez et mieux vous vous améliorez.

Bien que cela puisse freiner l’enthousiasme de certaines personnes, l’utilisation apparente de l’IA ne devrait pas être trop surprenante car de nombreux jeux multijoueurs et de bataille royale ont utilisé des bots.

