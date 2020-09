Beaucoup de gens ont demandé si Spider-Man Miles Morales serait sur PS4 ou est-ce une exclusivité PS5, et tout le monde pensait avoir la réponse avant que Sony ne change récemment l’échiquier.

Sony a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à rendre ses jeux de nouvelle génération rétrocompatibles avec la génération actuelle en raison de sa croyance aux générations. Ceci et d’autres facettes ont amené les gens à croire que toutes les exclusivités de prochaine génération ne seraient pas disponibles sur la génération actuelle.

Cependant, nous venons tout juste d’apprendre que Spider-Man Miles Morales sera sur PS4 le 12 novembre avec la PS5 en tant que titre de lancement.

Le jeu n’est pas exclusif à la prochaine génération, mais il existe une édition ultime qui offre une réduction pour Marvel’s Spider-Man Remastered.

Si vous l’achetez sur PS4, une mise à niveau gratuite sera disponible lorsque vous passerez à PS5. Cependant, cela n’est applicable que si vous achetez une copie numérique du jeu plutôt qu’une copie physique.

HOMME ARAIGNÉE: La Miles Morales Ultimate Edition expliquée

Histoire originale:

L’événement de révélation de la PS5 d’hier a été une sortie fantastique, car nous avons vu beaucoup de révélations incroyables telles que Resident Evil 8, un nouveau Ratchet and Clank et – plus surprenant – la console futuriste elle-même. Alors que l’événement a officiellement commencé avec GTA 5, Spider-Man Miles Morales était un autre banger précoce qui a séduit les fans de Sony. Cependant, les gens ne savent pas si ce sera sur PS4 ou s’il ne s’agit que d’une exclusivité PS5.

En plus de la star du film à succès Multiverse en 2018, Sony a également révélé une autre exclusivité d’une IP à succès sous la forme d’Horizon Zero Dawn 2 (officiellement intitulé Horizon 2: Forbidden West). Nous n’avons malheureusement pas pu voir beaucoup de la prochaine aventure d’Aloy, mais les fidèles de Sony ont sans aucun doute beaucoup à attendre avec Ratchet and Clank, Horizon Zero Dawn 2 et une autre aventure de web-sling n’étant que le début.

Cependant, pour ceux qui ne pourront pas faire le saut vers la prochaine génération dès le départ, vous découvrirez ci-dessous si Spider-Man Miles Morales sera sur PS4.

Date de sortie de Spider-Man Miles Morales PS5

La date de sortie de Spider-Man Miles Morales sur PS5 est Holiday 2020.

C’est la même fenêtre de sortie que la console PS5 elle-même, il est donc possible que Spider-Man Miles Morales soit lancé le même jour que le système de nouvelle génération de Sony.

Certains fans ne savent pas si le titre est une extension de la sortie de Peter Parker en 2018 ou s’il s’agit d’une suite à part entière.

Le blog PlayStation dit ce qui suit:

«La dernière aventure dans l’univers de Spider-Man s’appuiera sur et développera Spider-Man de Marvel à travers une toute nouvelle histoire.

Les joueurs connaîtront l’ascension de Miles Morales alors qu’il maîtrisera de nouveaux pouvoirs pour devenir son propre Spider-Man.

Cela ne semble pas être une extension comme un DLC, mais il y aura très probablement un Spider-Man 2 avec Peter Parker dans un proche avenir.

Spider-Man Miles Morales arrive-t-il sur PS4?

Spider-Man Miles n’est pas annoncé pour arriver sur PS4 (mettre à jour: Spider-Man Miles Morales est confirmé pour venir sur PS4 ainsi que sur PS5).

Le jeu n’a été annoncé que pour PS5, ce qui signifie que Spider-Man Miles Morales ne sera pas sur PS4.

Bien que certains soient déçus par cette décision, Sony a déclaré que leurs exclusivités de nouvelle génération ne seraient pas limitées par le fait d’être cross-gen.

Le blog PlayStation dit que Spider-Man Miles Morales profitera du matériel de la PS5:

«Avec le SSD ultra-rapide de la PS5, les joueurs peuvent voyager presque instantanément à travers la ville de New York de Marvel, ou ressentir la tension de chacun des swings Web, coups de poing, web shot et explosions de venin de Miles avec le retour haptique du contrôleur sans fil DualSense .

