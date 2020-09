Ubisoft

Le remake de Prince of Persia Sands of Time a été divulgué sur uPlay, puis révélé lors d’Ubisoft Forward d’hier. Les gens avaient espéré que les captures d’écran divulguées ne reflétaient pas les graphismes du jeu, mais – malheureusement – ils jugeaient d’après les images alpha d’hier. Cela a entraîné une certaine confusion quant à savoir si le remake de Prince of Persia Sands of Time sera sur PS5 et Xbox Series X, et ci-dessous, vous découvrirez ce que vous devez savoir.

Il y a eu beaucoup de rumeurs et de fuites supposées de nouveaux redémarrages de Prince of Persia en développement, mais – à partir de l’année prochaine – tout ce que tout le monde pourra expérimenter est un remake de Sands of Time. Même si un nouveau jeu serait très bien accueilli, le récit de l’un des plus grands plateformes de jeu n’est pas si mal en matière de rémunération.

Cependant, avec ses graphismes qui semblent plus qu’un peu douteux, sera-t-il sur PS5 et Xbox Series X?

Bonus de précommande du remake de Prince of Persia Sands of Time

Vous pouvez maintenant pré-commander le remake de Prince of Persia Sands of Time et obtenir des bonus pour sa sortie.

Le remake de Prince of Persia Sands of Time a une date de sortie prévue le 21 janvier et ses bonus de précommande proviennent du lot Back to the Origins.

Cet ensemble contient les éléments suivants:

Cinq épées et poignards du jeu original

Un filtre classique qui peut être activé et désactivé

Tenue Prince originale

Selon la boutique Ubisoft, le remake ne coûte que 34,99 £ sur PS4 et Xbox One, tandis qu’il ne coûte que 33,99 £ pour PC.

Le remake de Prince of Persia Sands of Time sera-t-il sur PS5 et Xbox Series X?

Le remake de Prince of Persia Sands of Time ne sera pas vendu sur PS5 et Xbox Series X.

Cependant, vous pourrez jouer au remake de Prince of Persia Sands of Time sur PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité.

Le récit d’Ubisoft n’est vendu que sur les consoles de la génération actuelle de Sony et de Microsoft ainsi que sur les PC, mais IGN rapporte qu’elle sera jouable sur les systèmes de nouvelle génération grâce à la solution de contournement susmentionnée.

Le remake a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses «graphismes PS3», mais – espérons-le – le gameplay sera une représentation et une amélioration plus appropriées de l’un des plus grands plateformes jamais créés.

