Bandai Namco proposera une mise à jour gratuite pour son anniversaire, après avoir battu le record d’Ace Combat 4 sur PS2.

Ace Combat 7: Skies Unknown a été un succès pour Bandai Namco. Et ce n’est pas du bout des lèvres, ce sont des données: c’est déjà le best-seller de la saga Ace Combat de son histoire. Grâce aux réseaux sociaux, le compte japonais officiel du jeu célèbre son deuxième anniversaire en annonçant qu’Ace Combat 7 dépasse déjà 2,5 millions de jeux vendus, entre copies physiques et numériques, en plus de présenter le nouveau mise à jour gratuite du jeu avec ce trailer que nous vous proposons dans l’actualité.

Non seulement il dépasse cette barrière de 2,5 millions, mais il a également dépassé les chiffres de Ace Combat 4, la livraison de PS2 qui était jusqu’à présent le leader de la franchise. Le producteur Kazutoki Kono confirme qu’Ace Combat 7 est le jeu le plus vendu de la série, donc ses unités devraient en fait être au-dessus des 2,64 millions de jeux Ace Combat 4 vendus, à défaut de connaître le chiffre spécifique.

Tout un exploit pour cet épisode 2019 disponible sur Xbox Game Pass, caractérisé par certains Affrontements aériens remplis d’excitation et spectacle. Mais revenons à l’anniversaire, ce mois marquera deux ans depuis la première d’Ace Combat 7, et Bandai Namco le célèbre avec un actualisation qui sera disponible sur 19 janvier, et introduira gratuitement divers nouveaux articles cosmétiques dans le jeu, tels que des designs et des badges.

Modèles: X-02S Glowing, F-22A Phoenix, F-4E Mobius, F-15E Garuda, ASF-X Ridgebacks, F-16C Crow, Su-37 Scarface, Typhoon UPEO, F-22A Gryphus et Su-37 UPEO.Insigne: 25th Anniversary Nugget -Mobius 1-, 25th Anniversary Nugget -Yellow 13-, ACE COMBAT 7 2nd Anniversary, Shooter, Spooky, Falco, UNF, UNICS, Arrows (Low-Vis) et Falco.

Nous vous rappelons qu’en 2020 le 25e anniversaire de cette saga mythique a été célébré, et Bandai Namco l’a également commémoré avec du contenu gratuit. Si vous voulez savoir ce qui a conduit cet épisode à devenir le jeu le plus vendu de toute la saga, voici notre analyse d’Ace Combat 7.

En savoir plus sur: Ace Combat 7: Skies Unknown, Ace Combat 7, Bandai Namco et Sales.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');