Les Xbox Series X et S aggravent les ventes de Xbox One en France.

La nouvelle génération Cela fait environ un mois maintenant et nous continuons à connaître petit à petit les données de vente de PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.Au-delà des chiffres, ce qui est clair, c’est que les machines de Sony et Microsoft font l’objet de désirs de nombreux acteurs et pas assez de stock pour couvrir une très forte demande.

PS5 surpasse le record de ventes d’une console à son lancement en France qui avait Nintendo SwitchPlaystation 5 n’arrête pas de battre des records ventes à son départ, comme cela s’est produit en Espagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Maintenant, grâce aux données de Ludostrie, nous savons que c’était aussi le meilleur lancer d’une console dans France, avec 107000 unités vendues. La PS5 a dépassé le précédent record détenu par la Nintendo Switch, qui s’est vendue à 105000 dans les premiers jours, selon Jeuxvideo.

Ludostrie a également souligné que la Xbox Series X et la Series S se sont vendues 37 000 unités. En comparaison, et selon Jeuxvideo, PS5 a passé Ventes PS4 (90000), mais Xbox Series a empiré Ventes Xbox One (50 000) dans les premiers jours. Bien sûr, Ludostrie a souligné que, comme cela se passe ailleurs, tous ont été vendus et chacune des unités des consoles.

Par conséquent, il est clair que la différence de ventes est davantage due à la différence de stock qu’à une autre question. Est difficile à comparer correctement la popularité des consoles de nouvelle génération, car il semble que si Sony et Microsoft avaient mis plus d’unités en vente ils les vendraient aussi. Bien sûr, le pandémie par coronavirus a été affecté et déjà dit Jim Ryan, responsable de PlayStation, qui n’a recommandé à personne de créer une console dans ces circonstances.

Si vous avez la chance d’avoir l’une des nouvelles consoles chez vous, nous vous souhaitons Jeux 3D que vous les appréciez, et si ce n’est pas comme ça mais que vous envisagez d’en acquérir un, vous pouvez vous rappeler notre analyse de la PS5 et notre revue de Xbox Series X et S.De plus, nous vous recommandons dans un spécial neuf titres de PS4 et Xbox One parfait pour les rejouer en les nouvelles consoles grâce à meilleure performance ils fournissent.

