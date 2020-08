Cosplay: NargaPhoto: KIRA

Narga, que nous avons vu pour la dernière fois sur ce site maîtrisant le cosplay de Warcraft, fait maintenant de même pour The Witcher 3, avec ce Ciri qui est tout simplement parfait, de la tenue aux cicatrices.

Toutes les photos de KIRA (qui a également pris ces incroyables photos de Last of Us 2 il y a quelques mois). Et si vous êtes cosplayeur et que vous souhaitez essayer quelque chose de similaire, Narga a en fait le guide complet de la tenue disponible en téléchargement.

Cosplay: NargaPhoto: KIRA

Cosplay: NargaPhoto: KIRA