L’équipage et le navire dans le jeu vidéo social à la mode semblent plus réalistes que jamais.

Parmi nous continue d’attirer l’attention de milliers et de milliers de fans à travers le monde, sa proposition sociale d’attraper les imposteurs a fait une brèche, portant le titre à des pics d’activité très élevés à la fois sur Steam et sur les téléphones mobiles, mais elle a également stimulé l’imagination de nombreuses personnes avec des créations aussi spectaculaires que les suivantes: recréer en 3D très réaliste le jeu vidéo.

Cela a été le travail de l’illustrateur Alessandro Baldasseroni qui peut être vu en images et qui a été développé en étroite collaboration avec Gregor Kopka sur la modélisation 3D, Andrej Stefancik sur les textures, Artur Szymczak sur l’éclairage et Jacob Norris sur le design 3D comme on le lit dans les crédits ArtStation.

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

Image: Alessandro Baldasseroni

“Nous nous sommes beaucoup amusés à faire cela, et nous adorons vraiment le jeu! J’espère que vous aimerez notre hommage”, explique Baldasseroni, promettant bientôt d’autres clichés de son travail. Pour le moment on peut voir plusieurs membres d’équipage (ou imposteurs) parfaitement modélisés pour l’occasion, ainsi que la salle de réunion en début de partie. C’est aussi promis recréer la salle d’administration de Skeld (la carte du navire) ainsi que le Salle d’échantillons Polus (la carte des neiges).

Parmi nous a accumulé au cours du dernier mois de septembre jusqu’à 4.500 millions de vidéos vues sur le jeu vidéo, dont beaucoup sont des créations d’animation amateur sur la proposition sociale, ce qui confirme son caractère de phénomène de fan.

De son côté, les développeurs de Among Us continuent de travailler sur les mises à jour du titre après avoir annoncé il y a quelques semaines l’annulation de Among Us 2. On s’attend à ce que le jeu reçoive de nouvelles cartes, rôles et autres améliorations attendues par les joueurs.

