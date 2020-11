Le fantastique Hadès clôture le podium hebdomadaire des ventes sur la plateforme Valve.

Il est toujours curieux de voir comment le Ventes jeux sur Steam pour vérifier quels titres sont plus d’intérêt ils se réveillent dans la communauté. Cette semaine, nous avons trois des jeux les plus populaires sur le podium réussir en termes d’avis d’utilisateurs et de nombre de joueurs. On voit aussi la remontée dans le top dix de certains titres probablement bénéficiée des dégradations de Halloween.

Dans le numéro trois de nous trouvons Hadès, le jeu vidéo effréné de Jeux Supergiant, dont nous avons trouvé l’une des grandes surprises de la scène indie et qui a mérité un prix exceptionnel. En position deux, nous trouvons le imposteur, le jeu qui a remporté un énorme succès (et tardif) cette année, concentrant des millions de joueurs à travers le monde: Among Us.

Mais le gagnant de la semaine, sûrement aussi influencé par ces jours où le peur Cela semble nous attirer surtout, c’est la phasmophobie. Sans aucun doute, ce jeu vidéo d’horreur développé par Jeux cinétiques est un autre de ces jeux qui a surpris les joueurs cette année et est probablement le jeu le plus en vogue actuellement.

le Top dix Il est complété par Sekiro: Shadows Die Twice, Star Wars Squadrons, Red Dead Redemption 2, Destiny 2: Beyond Light, Baldur’s Gate, Teardown et DOOM Eternal. Beaucoup de ces jeux ont reçu des soldes d’Halloween, ce qui peut expliquer le Augmentation des ventesBien que dans le cas de Sekiro, la mise à jour gratuite qui a introduit un nouveau contenu a sûrement également aidé.

Plus d’informations sur: Parmi nous, Hadès, Phasmophobie, Steam, Valve et Sales.

