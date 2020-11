Le jeu vise ainsi à toucher de nouveaux joueurs, ayant plus de visibilité. L’expansion prévue est retardée jusqu’à cette date.

Si vous êtes amateur de jeux mecha, vous avez de la chance. MechWarrior 5: Mercenaries étend ses vues et a annoncé son arrivée sur plus de plates-formes au printemps 2021. Le jeu Piranha Games, qui jusqu’à présent était exclusivement sur Epic Games Store, sera disponible. Xbox One, Xbox Series X et S et fera ses débuts sur d’autres plates-formes PC comme Steam, GOG et Microsoft Store.

Le jeu arrivera au printemps dans la famille Xbox et d’autres systèmes PC, tels que Steam, GOG ou Microsoft StoreCoïncidant avec cette date arrivera également “Héros de la sphère intérieure”, le DLC prévoyait d’étendre l’univers de MechWarrior 5. Son arrivée était prévue pour le 10 décembre, mais il n’arrivera qu’au printemps 2021, vraisemblablement sur tous les systèmes simultanément. D’après l’étude, ils soulignent qu’ils profiteront de ce temps supplémentaire pour «améliorer les caractéristiques du jeu de base, y compris l’IA, l’interface utilisateur, l’art, la personnalisation et le contenu».

De Piranha Games, ils indiquent que ce retard dans leur contenu téléchargeable permettra “des opportunités qui profiteront au jeu et à la communauté MechWarrior”. De cette façon, atteindre de nouvelles plateformes, le jeu aura plus de visibilité et de portée. “Nous saisirons cette opportunité en portant la saga MechWarrior à de nouveaux yeux.”

Pour le moment, la date de sortie de MechWarrior 5: Mercenaries n’a pas été déterminée, bien que nous devrons attendre dans le deuxième trimestre 2021. Le jeu, qui jusqu’à présent ne pouvait être acheté que sur Epic Games Store, se rapproche de plus d’utilisateurs, qui pourront également tester les curieux mods du jeu.

