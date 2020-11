Pour beaucoup, cela ressemblera à hier, mais cela fait plus de deux décennies que la première PlayStation a été lancée. Cette console a marqué un avant et un après dans l’histoire de Sony, car elle a été responsable de l’ascension de la société japonaise dans le monde des jeux vidéo et a presque complètement fermé l’ère des cartouches. Aussi connu sous le nom de “PSX”Quiconque en a profité se souviendra qu’il a utilisé des disques compacts et que des cartes mémoire étaient nécessaires pour sauvegarder des parties.

Quiconque a vécu les années 90 et le début des années 2000 par le feu se souviendra de toutes les excellentes versions que la première PlayStation nous a offertes. Metal Gear Solid, Resident Evil, Tekken, Silent Hill, Crash Bandicoot … De nombreuses licences sont nées via PSX. Mais pas seulement cela, ces acteurs ont également eu la chance de voir comment l’entreprise a grandi au fil des ans et comment la technologie a évolué. Avec chaque génération, les graphismes étaient plus spectaculaires et réalistes, ainsi que le design des consoles. La première PlayStation n’a rien à voir avec la PlayStation 5.

Sony vient de lancer sa nouvelle génération de consoles avec Playstation 5. Nous avons attendu longtemps pour connaître les nombreux détails qui seraient proposés et, maintenant que nous les avons à portée de main, Que savez-vous vraiment de la PlayStation? Combien de consoles Sony existe-t-il? Vous souvenez-vous des couleurs du logo? Montrez tout ce que vous savez sur son histoire pour voir si vous méritez vraiment une PS5.