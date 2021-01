Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo souhaite rester en contact avec sa communauté malgré la pandémie, elle prépare donc plusieurs événements et compétitions en ligne pour cette année. La société vient d’annoncer un tournoi destiné à la communauté Mario Kart 8 Deluxe.

Si vous pensez que vous êtes bon au titre de course pour Switch, sachez que la compétition offrira un prix attractif aux meilleurs joueurs. Nous vous recommandons de vous préparer, car le tournoi débutera la semaine prochaine.

À travers ses réseaux sociaux, Nintendo a dévoilé tous les détails du Mario Kart NA Open janvier 2021, son premier grand événement compétitif de l’année. Avant de continuer, il est nécessaire de préciser que le tournoi est ouvert aux joueurs des régions sélectionnées.

Ainsi, seuls les joueurs du Mexique, des États-Unis et du Canada peuvent participer. Les conditions requises sont d’avoir l’âge légal, évidemment avoir une console, une copie du jeu, une bonne connexion Internet et un abonnement actif à Nintendo Switch Online.

Le concours se déroulera du 29 au 31 janvier. Les personnes intéressées à participer peuvent maintenant visiter ce lien pour plus de détails. En termes de prix, les 8 meilleurs joueurs gagneront chaque jour 2 500 points or My Nintendo.

Cette récompense équivaut à environ 25 USD et peut être utilisée pour gagner des récompenses ou acheter du contenu téléchargeable sur l’eShop. Les gagnants recevront automatiquement le prix et une notification dans leur e-mail lié à leur compte Nintendo.

