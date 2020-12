Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces derniers mois, il a été annoncé que The Pokémon Company et la société géante Tencent collaboreraient pour développer Pokémon Unite, qui, bien que mal accueilli par les fans, devrait faire entrer la franchise emblématique dans le genre MOBA. Eh bien, peu de choses ont été connues depuis l’annonce, mais grâce à un poste vacant, nous pouvons savoir que, si vous êtes un vrai fan de la série, vous pourriez travailler sur le projet.

Depuis l’annonce de Pokémon Unite, nous n’avons rien entendu de nouveau sur le développement, ni Tencent ni The Pokémon Company n’ont révélé une mise à jour sur le développement du titre pour Nintendo Switch et mobile. Cependant, officieusement, nous savons qu’il est encore en développement et que si quelqu’un est fan de la série, il peut en faire partie.

Nous disons cela parce que, comme le rapporte l’analyste du secteur Daniel Ahmad, sur la page officielle de Tencent, société mère de TiMi Studios (développeur de Pokémon Unite), un poste vacant est apparu demandant à un consultant d’aider au développement du jeu mobile. Ce qui est intéressant, c’est que le candidat doit être un maître Pokémon, car il devrait très bien connaître la franchise.

Avez-vous ce qu’il faut pour travailler en tant que consultant Pokémon?

Tencent est à la recherche d’un fan qui connaît à la fois les jeux et la série animée pour occuper un poste «lié aux Pokémon». Plus précisément, l’intéressé doit non seulement connaître l’histoire de Pokémon, mais aussi avoir vu plus de 500 épisodes de l’anime (pour vous donner une idée de l’ampleur de cette exigence, nous vous informons que la série principale de Pokémon en compte plus de 1138 épisodes de la série principale, répartis sur 23 saisons).

Vous pourrez peut-être répondre à ces exigences, surtout si dans votre enfance vous n’avez jamais manqué les premières saisons ou même si vous continuez à regarder des anime et à connaître l’histoire de la franchise. Mais voici le défi le plus sérieux: les personnes intéressées doivent non seulement avoir terminé, mais aussi avoir enregistré plus de 9000 heures de jeu dans tous les titres Pokémon.

Tencent recrute actuellement pour 19 emplois liés aux Pokémon, dont le plus intéressant est celui d’un “consultant Pokémon” Exigences: – Termine tous les jeux Pokémon avec 900 heures + temps de jeu

– Connaître l’histoire de Pokémon

– Avoir un classement Master Ball dans Pokémon

– Regardé plus de 500 épisodes d’anime pic.twitter.com/u4w3lFOb6U – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 18 décembre 2020

Un fan de Pokémon aiderait Tencent à développer Pokémon Unite

Vous vous demandez peut-être pourquoi Tencent est intéressé par le recrutement de fans de Pokémon, eh bien, nous vous invitons à prendre en compte le fait que la société travaille avec une franchise externe, puisque The Pokémon Company s’est alliée avec elle et lui a accordé la licence.

Alors que The Pokémon Company restera responsable de la supervision du produit final, Tencent devra développer le jeu lui-même, ce qui signifie que le contenu généré doit être fidèle ou coller à la franchise, et ce processus pourrait être plus facile s’il y a quelqu’un qui la connaît bien, comme le fan de Pokémon qui ferait office de consultant recherché par l’entreprise.

Malheureusement, comme le souligne l’analyste, Tencent a retiré le poste, ce qui pourrait signifier que de nombreux dresseurs de Pokémon ont postulé. Cependant, il y a encore 18 emplois «liés aux Pokémon». Ce qui suggère, comme le souligne Ahmad, que Tencent pourrait travailler sur plus de projets pour la franchise.

Que pensez-vous de cette position? Pensez-vous avoir suffisamment de connaissances sur Pokémon pour que Tencent vous choisisse? Dites le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de Pokémon pour vous dire que, bien qu’en 2020 il n’y ait pas eu d’annonces d’un nouvel épisode de la série principale, apparemment ce sera différent en 2021, car il est prévu que le 25e anniversaire de la franchise The Pokémon Company il annoncera une foule de projets, dont un nouveau jeu dans la série.

Pokémon Unite devrait faire ses débuts sur Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce nouveau titre si vous visitez le sien.

