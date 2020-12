Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 11h53

Cyberpunk 2077 il arrivera enfin sur le marché dans trois jours seulement. Comme d’habitude avec les grandes versions, les critiques ont été rapides et certains médias internationaux ont commencé à publier leurs opinions sur le jeu. Malgré de multiples retards et une crise pour les développeurs, Il semble que CD Projekt Red ait créé un jeu qui divisera les opinions.

Des médias tels que VG 24/7 et GamesRadar + lui ont donné une note de 10/10 et 5/5 respectivement, où ils soulignent la liberté qu’offre le jeu et le gigantesque monde ouvert comme des aspects positifs. D’un autre côté, GameSpot a donné au titre un 7, mentionnant des bugs et un monde assez peu profond comme les négatifs.

D’autre part, la chaîne YouTube Easy Allies, qui est composée d’anciens membres de Game Trailers, a même mentionné que le jeu avait besoin d’un autre délai. Pour sa part, Game Informer a mentionné avoir testé le jeu sur PC et que les versions Xbox One et PS4 ne sont pas encore disponibles.. De même, certains médias se sont abstenus de proposer une note de jeu, car ils n’ont pas investi suffisamment de temps.

Actuellement, le jeu a une note de 91 sur Metacritic avec 37 critiques, la plupart positives. Pour l’instant, Chez Atomix, nous ne savons toujours pas si nous aurons le jeu pour examen avant le jour du lancement. Apparemment, CD Projekt Red n’avait aucun intérêt dans notre région. Dans des sujets connexes, le fan crée une édition spéciale Xbox Series X du jeu. De même, une rumeur indique que le jeu fonctionnera à 60 ips dans la prochaine génération.

Via: Metacritic

