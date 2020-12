Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dead Island 2 a connu un développement difficile et nous attendons presque toute une génération de consoles. Alors que beaucoup pensent que le produit est annulé, Deep Silver laisse entendre le contraire.

Récemment, Deep Silver a publié un article sur Twitter dans lequel il a rappelé que Saints Row: Gat Out of Hell est disponible gratuitement avec Games With Gold sur Xbox. Ici, un fan s’est approché du studio pour poser des questions sur Dead Island 2.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ils filtrent une ancienne version jouable de Dead Island 2

L’étude n’a pas répondu au début. Cela a incité un autre utilisateur à s’avancer et à dire au joueur curieux qu’il valait mieux qu’il arrête d’attendre ce jeu. C’est ce qui a attiré l’attention de Deep Silver, qui a répondu par un court message: “Nous n’en serions pas si sûrs!”

Nous n’en serions pas si sûrs! 😉 – Officiel Deep Silver (@deepsilver) 3 décembre 2020

Compte tenu de cela, le joueur leur a dit qu’il ne les croyait pas et a demandé à l’étude de cesser de donner de faux espoirs. En fin de compte, la société a assuré que tôt ou tard, il y aurait des nouvelles de Dead Island 2.

“Nous ne sommes pas encore prêts à parler de la dernière Dead Island, mais quand nous le serons, vous le verrez ici!”

Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à parler de la dernière Dead Island, mais quand nous le ferons, vous le verrez ici! – Officiel Deep Silver (@deepsilver) 3 décembre 2020

Dead Island 2 est dans l’enfer du développement depuis des années

Ce n’est un secret pour personne que Dead Island 2 est un projet en enfer depuis des années. Nous vous rappelons qu’il a été initialement annoncé en 2014 et depuis, la communauté l’attendait.

À l’origine, Dead Island 2 était un projet dirigé par Yager Development, mais le projet a été retiré en juillet 2015. Un an plus tard, le jeu est passé entre les mains de Sumo Digital, un studio acclamé avec des bureaux dans diverses parties du monde.

Trouver: La rumeur dit que Dead Island 2 arrive sur les consoles actuelles et de nouvelle génération

Cela dit, il semble que le projet n’ait pas non plus eu beaucoup de chance dans cette entreprise. C’est pourquoi en août 2019, il a été repris par Dambuster Studios, une entreprise dont le projet principal a été Homefront: The Revolutrion.

Gardez à l’esprit que les nouvelles sur Dead Island 2 sont rares depuis. Pour cette raison, dans la communauté, il y a ceux qui croient que ce sera un projet qui ne se réalisera jamais.

Et vous, quand pensez-vous que nous verrons plus de nouvelles de Dead Island 2? Êtes-vous toujours excité pour ce jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Dead Island 2 a été annoncé pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous verrons s’il n’atteint que ces plateformes ou si nous aurons bientôt des nouvelles d’une version next-gen.

Vous cherchez plus de nouvelles sur Dead Island? Tu les trouveras ici.