Paradox l’a encore fait. Avec ses guerres, ses trahisons, ses meurtres, ses mariages et ses complots, dans l’analyse de Crusader Kings III vous découvrirez l’un des meilleurs jeux vidéo de stratégie de ces dernières années. Une œuvre exceptionnelle qui dépeint les intrigues du palais du Moyen Âge comme peu d’autres.

Cela fait plus de 15 ans que Crusader Kings a percé avec force parmi les passionnés de stratégie, 15 ans qui peuvent sembler être un monde pour n’importe quel mortel, mais vu du prisme de la réalisation, ce n’est rien de plus qu’un clin d’œil, un soupir, un colibri flottant dans la lignée de la succession de ces maisons de renom et d’histoire. Après nous avoir éblouis il y a huit ans avec une suite qui n’a amélioré que tout ce qui est vu dans l’original, Paradox Interactive revient à la mêlée avec un autre jeu vidéo exceptionnel qu’une fois que vous avez essayé, vous ne voulez plus repartir grâce à toutes les améliorations qu’il reçoit. Parce que ce brillant Crusader Kings III perfectionne son style, mais corrige aussi le plus grand mal de ses prédécesseurs, qui est énormément d’événements cela se produit continuellement. Comprenez-moi bien. Je dis mal parce que ce barrage constant d’événements peut vous distraire de ce que votre objectif principal est pendant trop longtemps, et donc finir par échouer. Mais tout cela dépendra de ce que votre esprit concoctera, car ce sera celui qui éclosera les conspirations et les plans machiavéliques avec l’énorme torrent d’informations sur chacune des personnes qui vivent et travaillent dans l’un des tribunaux du monde.

Il période historique dans lequel Crusader Kings III se déroule commence au Haut Moyen Âge, plus précisément en 867 après JC, jusqu’en 1066, le Bas Moyen Âge (en particulier le Moyen Âge complet), nous permettant de choisir six personnages différents en six moments de la chronologie différent avec des emplacements géographiques disparates. Ces élections s’accompagnent de quatre niveaux de difficulté qui vont de facile à très difficile, car ce n’est pas la même chose de commencer en tant que noble de premier plan dans un petit duché d’Irlande, que d’être le roi de Castille. Par conséquent, plus le volume de terres et de vassaux est important, plus la complexité est grande, car le flux de ressources, d’intrigues et de dangers est directement proportionnel.

Mais cela ne s’arrête pas là, puisque pour ne pas vous lasser de ces six campagnes, le jeu vous donne la possibilité de créer un personnage à volonté, de le placer géographiquement et historiquement où vous le souhaitez, et d’ajuster les règles de cette nouvelle campagne. Vous ne pouvez pas demander plus à un titre qui seule avec sa proposition principale assure d’innombrables heures devant le moniteur.

Un tutoriel qui vous apprend à être roi

Plusieurs fois dans des titres comme celui-ci, avec une variété monstrueuse d’options, de cartes, de sections, de sous-sections et de possibilités, le joueur se voit toujours montrer les bases dans un tutoriel plus ou moins complet et nous est jeté comme un enfant qui ne sait pratiquement pas nager au partie la plus profonde de la piscine. Mais dans Crusader Kings III ce n’est pas le cas grâce à un tutoriel majestueux et pratiquement parfait qui se soucie de vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour savoir si vous êtes un nouveau venu dans la franchise.

L’arbre des compétences peut être réinitialisé 1 fois par personnage

Il montre presque 80% de tout ce que nous pouvons faire, et ce qu’il ne montre pas est laissé pour quand nous le terminons et continuons dans ce jeu pour continuer à nous instruire. Même si vous ne le terminez pas (ce que je déconseille) et que vous souhaitez vous impliquer pleinement dans l’une de leurs campagnes, le programme continuera à vous aider avec des concepts ou des options que vous n’avez pas entièrement examinés ou contrôlés. Ceci n’est pas seulement utile pour le joueur qui s’initie à la saga ou au genre, mais aussi pour les plus avertis dans ces luttes qui auront l’occasion idéale de rafraîchir leur énorme contenu.

Une des choses que j’apprécie le plus dans ce jeu vidéo est sa carte stratégique, conçue avec une très grande finesse artistique, imitant l’Orbis Terrarum. C’est ici que nous voyons que l’histoire est en mouvement constant partout où nous regardons. Non seulement à nos frontières, mais également dans le reste du monde; la carte n’arrête pas de changer, rien n’est laissé au hasard, car chaque décision militaire ou de quelque nature que ce soit que j’ai prise affecte ces changements. Mais comme je l’ai dit, ce ne seront pas seulement les décisions importantes qui marqueront l’avenir du jeu. Les mariages Quoi que vous choisissiez, donner des titres et des terres à un vassal ou avoir un simple écart de mariage peut faire tomber le plus grand pouvoir que le monde antique ait jamais vu, soit à cause de votre inconscience, soit parce que quelqu’un s’est échappé.

Cette carte vous permet de naviguer et d’interagir avec elle librement, même si nous serons limités par la distance avec certains royaumes ou duchés. Oui, vous pouvez les enquêter et effectuer certaines actions avec eux, mais la grande majorité des possibilités que vous avez avec vos proches seront bloquées. Pour y accéder, vous devez étendre votre royaume et ainsi influencer au-delà des frontières de votre royaume. Vous pouvez toujours vous tourner vers personnages historiques comme l’empereur de Rome ou le pape, et exercent ainsi une certaine influence à distance. Mais cette dernière option est compliquée, car la quantité de travail nécessaire pour gagner la faveur de ces personnages est très élevée.

Profiter de Crusader Kings III

Les conseils vous aideront à gérer de nombreuses situations, à en prendre soin et à pourvoir rapidement les postes vacants

C’est un jeu complexe, très complexe, et dans sa complexité il nous présente une dichotomie très importante, car en réalité, le nouveau Paradox se joue seul, pratiquement seul. Laissez-moi vous expliquer: si vous démarrez un jeu et suivez les pourcentages de possibilité de certaines actions, ainsi que les conseils et l’aide sous forme d’icônes qui vous sont proposés, vous resterez au pouvoir sans trop de hâte pendant un grand nombre d’heures, et même , vous pouvez gagner des territoires sans recourir à « Casus Belli ». Vous vous demandez sûrement comment il est possible que, si ce titre est si complexe, il puisse être joué seul. La réponse est simple, car c’est une chose de jouer à Crusader Kings III et une autre de profiter de Crusader Kings III. Pour cela, vous devez libérer votre esprit et commencer concocter, tracer et concocter des plans Dans le plus pur style de Game of Thrones car, par essence, Crusader Kings III est plus un titre de personnages et ce qu’ils peuvent faire que des royaumes et des territoires.

Ce dernier peut paraître un peu fou, puisque dans un jeu de stratégie comme celui-ci les personnages disparaissent à un instant du jeu, mais ce sont eux qui forment les fondations des royaumes, il faudra donc investir de nombreuses heures pour les connaître, les localiser dans la position la plus adaptée à leurs caractéristiques et surtout, les contrôler. Oui, contrôlez-les, car dans Crusader Kings III, quelque chose a été ajouté qui change complètement la façon dont vous affrontez le jeu: les complots. Ce sont des plans à long terme pour prendre différentes mesures. Ils sont l’axe sur lequel pivote la raison d’être des personnages, car avec eux Paradox a réussi à serrer le travail titanesque réalisé avec son immense casting de protagonistes. Avoir un nombre astronomique d’entre eux et ne pas les doter de caractéristiques, d’arrière-plan et d’utilité aurait été un travail perdu. Mais heureusement, ils ont fourni à ceux-ci tout le nécessaire pour que, grâce à des complots, des histoires se forment et un récit émergent que je ne me souviens pas avoir vu dans aucun autre titre.

Il existe un tutoriel majestueux et pratiquement parfait qui se charge de vous donner tous les outilsDans Crusader Kings III, tout peut arriver. Du plus simple et selon le temps comme une union de familles influentes et puissantes à travers un mariage arrangé, avec des mineurs entre les deux; passant par l’union des parents, les excommunications, enfants bâtards revendiquer une place dans la lignée de la succession ou des trahisons de toutes sortes jusqu’à même une guerre sainte. Les complots sont divisés en deux types, positifs ou négatifs. Les points positifs comprennent le meurtre d’un noble rival, duc ou du roi, pouvant choisir si nous accomplissons cette tâche avec soin afin de ne pas éveiller les soupçons ou sans se soucier des conséquences. Ici, vous devez faire particulièrement attention, car il y a et peut être dévastateur pour le royaume ou l’avenir de notre lignée. À tel point que l’ennemi peut faire une contre-conspiration, tuant par exemple le seul héritier du trône et mettant ainsi fin à la possibilité de continuer le jeu avec tout le travail accompli, nous obligeant à choisir une autre lignée ou dynastie pour continuer dans le jeu.

N’oubliez pas de faire un pèlerinage en terre sainte comme tout grand monarque

L’autre type de complot est le négatif, avec lequel nous n’assassinerons personne, mais nous fouillerons la vie de ceux que nous voulons pour trouver des secrets indicibles ou kidnapperons un autre héritier et demanderons en échange la cessation d’hostilités militaires spécifiques. Vous pouvez également vous épargner une faveur que vous pouvez utiliser pendant une période de temps spécifiée dans les négociations. Celles-ci crochetsComme le jeu les appelle, ils peuvent être forts ou faibles en fonction de la gravité de ce secret caché. Le niveau de complexité est incroyable et l’éventail des possibilités est incalculable, mais je vous assure que vous vous amuserez beaucoup, car les situations qui se produisent et le ton humoristique de certaines d’entre elles peuvent être hilarants.

Votre style de vie marquera l’avenir de votre royaume

Les mariages arrangés contribuent à accroître notre pouvoir et notre influence

Notre personnage a le choix entre cinq catégories différentes. capacités cela le rattrapera au début. Celles-ci affecteront à la fois le royaume et les relations avec les autres personnages et sont susceptibles de s’améliorer avec le temps et peuvent être effectuées de différentes manières. Avec l’Administration vous augmenterez votre gestion des ressources et la collecte d’or dans vos territoires, le domaine du Moyen Âge. Nous aurons également le classique diplomatie. Si vous choisissez cette voie, vous aurez plus de facilité à traiter avec d’autres nobles, plus de délicatesse dans le dialogue et vous porterez également élégamment l’étiquette avec les courtisans, ce qui a toujours l’air bien.

Les conspirations sont l’une des grandes nouvelles, et elles sont génialesIl existe d’autres options aussi intéressantes que la compétence martiale, pour résoudre les problèmes par des moyens militaires, en respectant les étude de la guerre et la capacité de commander des armées, de les déployer et d’exécuter des tactiques de combat avancées. Mais si, au contraire, ce qui vous intéresse est de stocker des connaissances, vous devez choisir l’Instruction, axée sur l’étude des connaissances, de la théologie et des connaissances en général. Option nécessaire pour avoir de l’influence dans les évêques, si nous choisissons de suivre la foi chrétienne, ou avec d’autres religions. Et pour la fin je laisse le Intrigue, ce qui améliorera la planification des parcelles. De cette façon, découvrir ces secrets innommables et dangereux sera un peu plus facile, bien que cela aidera également à influencer sournoisement n’importe quel personnage en votre faveur.

Chacune de ces compétences a son propre arbre avec des améliorations différentes, car après avoir choisi la principale, nous devrons sélectionner l’approche, centrée sur la personnalité de notre personnage. Et enfin les cadeaux, qui sont les compétences spéciales que nous avons comme stratège, par exemple. Ces capacités ne sont pas fixes et immuables après avoir été choisies dans le premier personnage d’une dynastie; il devra être refait après son décès et la nomination ultérieure de son successeur.

Le jeu offre donc la possibilité de faire varier et de tester différentes stratégies de commande, c’est donc un point très important pour équiper Crusader Kings III avec variété tout au long du même jeu. Mais le truc ne s’arrête pas là, il y en a encore plus, puisque nos personnages ont des traits qu’ils acquièrent dans la vie, comme les blessés au combat, un facteur qui peut influencer d’avoir une présence plus intimidante contre un rival qui n’a pas encore essayé l’acier dans leur chair, ou aussi malades, ce qui limitera le pouvoir de commandement jusqu’à ce que nous soyons guéris. Il y en a beaucoup d’autres: buveur, débauché, lubrique, querelleur … et un en particulier, qui viendra pour rester, et qui apparaîtra oui ou oui à un moment donné et nous devrons y faire face: le stress. Au fur et à mesure que cela augmente, nous aurons une moins bonne santé et aussi moins de capacités, mais le titre nous offrira un moyen de réduire le pourcentage de cela avec de bonnes ou de mauvaises actions. Je ne vous en dirai pas plus pour que vous soyez vous-même surpris des options que Paradox propose car elles n’ont pas de gaspillage.

Raison de la guerre

Comme le veut la tradition de la saga, le « Casus Belli » est le excuse pour agir militairement contre un ennemi, et c’est aussi le filtre que le jeu met, de manière très intelligente, pour qu’il ne devienne pas un syndios de batailles. Pour cette raison, vous devrez toujours rechercher cette cause ou raison à travers le conseil, un groupe que vous avez désigné pour créer des complots qui se terminent par cette raison que vous devez attaquer ou revendiquer des droits sur le territoire que vous souhaitez annexer, ou contrôler au moyen de papiers. faux d’un héritage passé dans notre lignée. Tout cela est très bien détaillé et présenté pour qu’il ne soit pas compliqué de réaliser ces tâches, mais il faut du temps aux conseillers pour collecter les informations pour y parvenir, allant de quelques mois à même des années, le tout en fonction de la complexité de l’objectif. .

L’or est la base de l’économie dans Crusader Kings III. Sans cela, vous ne pourrez pas payer vos hôtes ni les bâtiments que vous construisez. Ces gains mensuels ne font que partie du jeu. Les autres «devises» que nous utiliserons seront le Prestige, la Renommée et PiétéCette dernière étant la manière dont nous payons les différents religieux quelle que soit leur autorité, car même le Pape charge dans cette monnaie et il faudra aussi déclarer une guerre sainte contre un infidèle ou rival qui nous convient. Si tout cela vous semble peu, Crusader Kings III est livré avec un mode multijoueur qui vous permet de créer vos propres campagnes à partir de deux moments historiques spécifiques dans les années 867 ou 1066. Les jeux peuvent héberger jusqu’à 32 joueurs en ligne même si jusqu’à présent je n’ai pas pu trouver un grand nombre d’utilisateurs utilisant cette option.

Crusader Kings III est un Oeuvre d’art en mouvement. Chaque détail est pris en compte, non seulement dans l’art pour sa beauté, mais aussi dans les détails de chaque personnage qui apparaît à l’écran. Celles-ci changent avec le temps et avec tout ce qui nous arrive au cours de notre vie, comme les blessures de guerre, les maladies, les grossesses, les défauts physiques à la naissance et d’innombrables autres. Techniquement Crusader Kings III montre un excellente fluidité, bien qu’il n’ait pas de grands scénarios à rendre, car un titre de ce genre nécessite beaucoup de travail qui n’est pas vu, comme les calculs de probabilité ou les mouvements invisibles de toutes les régions et royaumes inconnus.

Le stress influence la santé de nos dirigeants et affecte leur capacité à commanderToutes les pièces musicales de Crusader Kings III sont exceptionnelles, tant dans leur composition que dans leur tempo musical en fonction de ce qui se passe à l’écran. Ils apportent toujours la dose d’émotion dont vous avez besoin à tout moment, car ils seront épiques au combat ou joviaux lors de fêtes et de mariages. Toute la puissance de la musique est au service des émotions. Ces thèmes sont en phase avec leur époque avec une style médiéval, en utilisant des instruments très reconnaissables tels que le taquet ou la vielle à roue. La bande originale est composée par deux vétérans de Paradox tels que Philip Wareborn et Andreas Waldetoft, avec d’autres titres derrière eux tels que Crusader Kings II, Hearts of Iron 4 ou Stellaris. Un luxe. Les effets sonores sont plus que corrects, car il comporte une série de sons pour chaque notification qui seront facilement reconnaissables par le joueur peu de temps après la lecture, accélérant ainsi la réponse à tout événement. Le programme est entièrement traduit en espagnol avec quelques problèmes de traduction, donnant lieu à des textes comme « Prima de Tú », au moins c’est drôle et heureusement rien d’ennuyeux.

