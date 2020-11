Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 19:12

Le quatrième film de Evangelion, connu comme Evangelion 3.0 + 1.0 trois fois, a suffisamment souffert de la pandémie. Initialement prévu pour sortir au milieu de cette année, le film a dû être retardé jusqu’en 2021. La bonne nouvelle est que sa production est presque terminée et il semble que les cinémas japonais le recevront en temps opportun.

Via Twitter, le récit officiel du film a révélé qu’ils avaient déjà conclu avec les enregistrements vocaux, en plus de confirmer la date exacte à laquelle il sera projeté dans les salles de Japon. Ce sera le 23 janvier prochain que les Japonais pourront profiter de la conclusion de Reconstruction d’Evangelion sur grand écran, et bien qu’il soit possible que cela soit à nouveau retardé, la situation du COVID-19[feminine au pays du soleil levant, il semble être sous contrôle.

# シ ン ・ エ ヴ ァ ン ゲ リ オ ン 劇場版

メ イ ン は も ち ろ ん リ テ イ ク 含 め た 全 て の 声 の 収録 が 終 わ り ま し た!

役 者 の 皆 様 、 今 回 も 細 か く 録 ら せ て い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す。 # シ ン エ ヴ ァ 公開 ま で あ あ と で す pic.twitter.com – 株式会社 カ ラ ー (@khara_inc) 19 novembre 2020

En ce moment, Studio Khara il est occupé à mettre la touche finale au long métrage, mais sur la base de tout ce que l’on sait à ce jour, Evangelion 3.0 + 1.0 trois fois oui il pourra faire ses débuts à temps dans Japon. Malheureusement, on ne sait toujours pas quand il atteindra Ouest.

La source: Khara Inc.

