Épée et bouclier Pokémon Ils sont avec nous depuis un certain temps et il y a des centaines de milliers de créatures que les entraîneurs ont pu capturer Raids Dynamax trouvé dans la zone de nature sauvage, la plus grande zone créée jusqu’à présent dans la saga principale de ces créatures de poche. Ainsi, de temps en temps les Pokémon qui apparaissent dans les nids varient et certaines créatures plus rares apparaissent exceptionnellement grâce à différents événements, et maintenant Il a également été confirmé que de nouvelles créatures n’apparaîtront que pendant trois jours, du 22 au 24 janvier 2021.

Nouvel événement de zone sauvage limité dans Pokémon Sword and Shield

Ces événements Pokémon Sword and Shield Wild Area sont l’occasion idéale de mettre la main sur des créatures un peu plus difficiles à voir et qui ne doivent donc pas être manquées. Ainsi, comme chaque mois, les créatures spéciales qui apparaissent dans ces raids ne cessent de changer, et maintenant nous connaissons ceux qui attendent de nous donner une raclée aux proportions épiques. pour seulement trois jours. De cette manière, de 00h00 (UTC) le 22 janvier 2021 à 23h59 (UTC) le 24 janvier 2021, Tauros, Miltank et Bouffalant apparaîtront plus fréquemment dans cette vaste et vaste zone. Et nous pourrions même rencontrer l’étrange Taureau brillant!

Ainsi, nous rappelons aux joueurs de Pokémon Sword and Shield qui veulent mettre la main sur ces créatures que, pour commencer à les capturer, ils doivent mettre à jour les données de la zone sauvage grâce à l’option incluse dans le menu Cadeau mystérieux. Et vous, avez-vous déjà commencé à vous procurer ces formes spéciales qui ne peuvent être obtenues autrement que dans les raids Dynamax de la zone sauvage, l’île d’Armure ou les neiges de la couronne?

