Sony a annoncé une nouvelle vitrine PlayStation 5 prévue pour le mercredi 16 septembre à 13h00 PT / 16h00 HE. L’événement se concentrera sur les prochains jeux de la console. Il comprendra un aperçu des jeux à venir au lancement ainsi que de ceux disponibles à l’avenir.

L’événement sera diffusé sur Twitch et YouTube, et durera environ 40 minutes. Il est axé sur les jeux plutôt que sur le matériel et proposera des mises à jour sur les jeux propriétaires et tiers. Nous savons que Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart devraient tous deux sortir à l’approche du lancement du système. D’autres jeux, tels que le remake de Demon’s Souls, n’ont pas encore de fenêtres de sortie. Il n’y a pas non plus de date officielle pour la version PS5 de Call of Duty: Black Ops Cold War, mais elle sort trois jours après les systèmes de Microsoft.

Sony n’a toujours pas révélé la date de sortie ou le prix de la PS5, mais il n’a peut-être pas le choix maintenant que Microsoft a révélé que la Xbox Series X / S devrait sortir le 10 novembre. Alors que la série X coûtera 500 $, le moins- la puissante série S coûtera 300 $. Cette stratégie est différente de celle de Sony, où la seule différence entre les systèmes PS5 et PS5 Digital est un lecteur de disque.

