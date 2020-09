Commutateur Nintendo est une plateforme sur laquelle un grand nombre de titres indépendants décident de se rencontrer, car l’une des principales caractéristiques de cette console est sa portabilité, qui permet à de nombreux joueurs de découvrir plus facilement ces jeux créés par des studios plus petits. Cependant, dans certains cas, les créateurs de ces jeux décident de partir seuls à l’aventure pour créer un nouveau monde, comme c’est le cas de Everafter Des chutes, un jeu indépendant qui est créé par une personne et cela indique un futur lancement sur la console hybride, bien que toujours il faudra attendre 2021 ou 2022.

Le créateur d’Everafter Falls confirme son intention de voir le jeu arriver sur Nintendo Switch

SquareHusky est la seule personne derrière Everafter Falls, un titre qui a révélé son existence il n’y a pas longtemps et qui vise à atteindre PC et Nintendo Switch. Ainsi, dans ce jeu, après être mort dans un terrible accident sur Terre, nous nous retrouvons dans un nouvel endroit, dans lequel nous pouvons jouer seul ou avec un ami. De plus, il aura également un système de progression unique dans lequel nous gagnerons de nouvelles compétences et améliorations en mangeant des cartes (oui, la chose la plus normale au monde), et ainsi nous pourrons affronter les ennemis qui nous attendront dans les donjons. Cependant, ce n’est pas tout, car nous aurons également notre propre ferme, dans laquelle nous aurons plusieurs drones qui nous aideront dans le travail, même s’ils ne seront pas les seuls, car notre animal nous donnera une jambe lors du creusement, de l’arrosage et aussi à placer, bien sûr. Et nous ne pouvons pas oublier que nous devrons décorer notre maison et notre ville!

Voir également

Il reste donc encore beaucoup à attendre qu’Everafter Falls termine son développement, mais au vu des progrès déjà réalisés dans ce premier trailer, on peut en attendre beaucoup. Et vous, pensez-vous que cela deviendra l’un de ces titres que tout le monde finira par acheter?

La source

en relation