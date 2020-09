The Boys Season 2 a certains des mèmes les plus sympas du moment grâce à la rivalité de Homelander avec Stormfront.

Quelqu’un qui travaille sur The Boys s’est beaucoup amusé à créer ces mèmes, et quand nous avons regardé la saison 2, épisode 4, « Rien de tel dans le monde », nous nous sommes beaucoup amusés à les regarder.

La rivalité qui monte entre Homelander et Stormfront est l’une des choses les plus amusantes de cette saison – ainsi que l’une des plus stressantes. Après tout, deux personnages avec autant de pouvoir, dont l’un est au moins un sociopathe et a certainement un complexe divin, et l’autre un nazi à part entière – eh bien, ce ne sera probablement pas génial pour le d’autres personnages quand Homelander et Stormfront s’affrontent enfin.

Pour l’instant, il y a simplement beaucoup de tension qui bouillonne sous la surface, et Stormfront utilise les pouvoirs des médias sociaux pour s’enfouir dans la peau de Homelander. Personne ne sait comment cela se terminera, mais en attendant, nous avons profité de l’occasion pour parcourir l’épisode 4 image par image et attraper chaque mème Homelander / Stormfront qui rend tellement furieux le chef supe. Nous les présentons ici pour votre plaisir.

