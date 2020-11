Le monde des jeux de société est immense, pouvant y trouver les thèmes les plus variés; l’un des plus connus est Évolution, un en particulier où les joueurs doivent adapter votre espèce dans un environnement hostile, quelque chose de similaire à ce que nous pouvions trouver à l’époque de SNES dans ce curieux jeu d’EVO The Search for Eden. Pour survivre dans cet environnement, nous devrons développer différents aspects de nos créatures, comme la carapace ou les cornes, pour se défendre des carnivores, ou encore un col haut pour mieux se nourrir, car seuls les plus forts peuvent survivre. North Games est le développeur qui s’est chargé d’adapter ce jeu de société de manière virtuelle, en tant que jeu de stratégie de carte, pour pouvoir en profiter même à distance avec nos connaissances ou des gens du monde entier, une option intéressante, compte tenu des circonstances de cette année, et bien qu’au début, il était prévu que dans les premiers mois, elle atteigne la console Joy -Con, c’est enfin le 10 décembre la date à laquelle le lancement aura lieu. Vous pouvez voir sa bande-annonce passionnante ci-dessous:

Bande-annonce du jeu de société Evolution (Nintendo Switch)

Evolution, le jeu de société numérique de l’année 2019, a été entièrement repensé avec une compatibilité Joy-Con ultra-rapide, ce qui en fait la plate-forme idéale pour les jeux en ligne, les jeux de glissement et les jeux de société en déplacement. Ses fonctionnalités robustes incluent tout ce que les joueurs de jeux de société numériques pourraient demander: – Maîtrisez une campagne solo avec 21 niveaux et une IA différente. adversaires

– Discutez ou démarrez des jeux en temps réel et asynchrones à partir de votre liste d’amis

– Trouvez de nouveaux adversaires grâce au matchmaking en ligne basé sur les compétences

– Grimpez dans les classements multijoueurs en ligne et dans l’échelle de progression solo

– Gardez les cartes près du coffre avec pass et jouez optimisé pour Nintendo Switch

– Testez-vous contre des défis hebdomadaires

– Découvrez de belles espèces dessinées à la main cachées tout au long du jeu. Commencez par un humble début avec un didacticiel d’apprentissage intuitif en jouant et en sélectionnant des traits pour développer des espèces afin de survivre aux dures réalités du monde naturel. Risquent-ils d’être mangés par les prédateurs? Protégez-les avec des cornes ou une coque dure. Vous avez du mal à trouver suffisamment de nourriture à l’auge? Un long cou met à portée de main des aliments auparavant inaccessibles. Jouez avec le nombre presque infini de combinaisons génétiques tout en profitant de nouvelles illustrations, animations et un mode campagne complet avec des boss mortels. Montez dans les classements et devenez le meilleur biologiste des jeux de société numériques au monde, remportant de nouveaux avatars et d’autres récompenses. Le cross-play avec PC, Mac, iOS et Android signifie qu’il y a tout un monde contre lequel jouer.

