Bake ‘n Switch est un titre multijoueur pour Nintendo Switch qui sort aujourd’hui sur la console hybride de Nintendo. Nous pouvons jouer avec jusqu’à 3 amis supplémentaires, qu’ils soient présents avec nous dans la même pièce, ou qu’ils aient une copie du jeu et une connexion Internet. Nous avons analysé ce jeu amusant à prendre en compte lors de nos soirées (toujours en gardant une distance de sécurité, bien sûr). Et c’est que Nintendo Switch est une console qui exploite très bien les fonctions multijoueurs de ses titres, notamment localement, il n’est donc pas étonnant de voir que ce type de jeux atteint l’hybride. Cependant, compte tenu de tant de jeux multijoueurs, qu’est-ce que Bake ‘n Switch a qui le distingue? Si vous voulez savoir ça et tous les détails de ce jeu multijoueur chaotique, ainsi que tout le bien (et pas si bon) qu’il nous offre… continuez à lire!

Une délicieuse aventure

Bake ‘n Switch n’a pas d’historique à utiliser, mais je sais Ils nous présentent différents mondes, composés de différents niveaux que nous débloquons en surmontant d’autres phases sans aucun scénario.. Pour traverser les phases il faut obtenir un score minimum, ce qui nous fera gagner une étoile. Plus il y a d’étoiles, plus certains niveaux et certains mondes sont débloqués rapidement. Au fur et à mesure que nous progressons dans les niveaux, nous voyons diverses scènes cinématiques qui nous présentent des éléments jouables ou de nouveaux mondes. Avec des graphismes colorés, des designs très lumineux et amusants d’ennemis, de personnages et « d’ingrédients », comme nous l’expliquerons plus tard.

Maintenant, comment passer les niveaux et obtenir un bon score? Eh bien, très simple: nous devons faire des pains en forme d’animaux. Ces « anipanes » (assez adorables) sont générés de temps en temps sur la carte et nous pouvons les attraper et les assembler pour en faire une « masse » de plus grande valeur. Ensuite, nous devons les jeter dans le four et notre score augmente. Cela semble être une prémisse très simple et, d’une certaine manière, c’est le cas. Cependant, au fur et à mesure que nous progressons dans les niveaux et les mondes, cela se complique, en ajoutant des ennemis qui diminuent la valeur de ces animaux lorsqu’ils les attaquent et en ajoutant des exigences dans le four (comme que les masses baignent dans une certaine saveur et sont d’un certain type) si nous mettons l’ingrédient que nous ne devrions pas dans le four, notre score sera affecté .

L’Union fait la force

Comme nous l’avons dit depuis le début, Bake ‘n Switch est un jeu multijoueur, en fait, il n’y a pas d’option solo et plus il y a de joueurs, mieux c’est. Nous avons essayé de battre les niveaux entre deux personnes et il était difficile pour nous d’obtenir un bon score, donc nos progrès, dans une certaine mesure, ont ralenti. Cependant, une fois d’accord avec 3 ou 4 personnes au total, tout était beaucoup plus dynamique, fluide et… chaotique (dans le meilleur sens du terme) Cela signifie que la durée totale du jeu varie beaucoup en fonction du nombre de joueurs, mais nous ne sommes pas confrontés à une partie trop longue, puisqu’il nous faut moins de 10 heures environ pour débloquer tous les niveaux et mondes. Parmi les différents personnages que nous pouvons choisir, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple: l’un est plus rapide qu’un autre lorsqu’il attrape des «pains», un autre lance plus facilement ou un autre attaque avec plus de puissance, alors choisir des personnages différents permet de compenser les lacunes de l’autre.

Il convient également de noter que chacun de ces personnages a une capacité spéciale cela permet, entre autres, d’accumuler des points sans avoir à utiliser le four ou d’augmenter notre autonomie pour récupérer ces ingrédients égouttés. Bien que nous puissions utiliser ces compétences au maximum, c’est en mode compétitif. Chaque monde de jeu a une série de niveaux qui peuvent être joués de manière compétitive tous contre tous ou par équipes, où l’objectif est de marquer autant de points et de gêner les autres chaque fois que nous le pouvons. Dans ces modes, c’est là que le plaisir se multiplie et où l’on peut vraiment voir les vertus du multijoueur et les différents personnages du jeu. Cependant, ce mode est limité à environ 4 niveaux par monde et avec des cartes un peu plus simples, ce qui est dommage.

Bake ‘n Switch – À long terme, même les meilleurs bonbons acidulés

Ce titre est amusant, insouciant et convient à tous les publics, où son esthétique et sa jouabilité simple nous font penser que c’est un jeu qui plaira particulièrement aux plus petits. Bien que cela n’empêche pas les plus anciens de monter des jeux totalement chaotiques exploitant ses fonctions multijoueurs. Cependant, bien que ce soit un jeu qui remplit sa fonction et nous offre une expérience multijoueur directe et très amusante avec des options coopératives et compétitives. Nous forcer à jouer avec d’autres personnes peut rendre notre expérience individuelle frustrante.: Nous ne pouvons en aucun cas jouer seuls et nous dépendons toujours d’amis, car il n’y a pas d’option pour jouer en ligne avec des inconnus. Cela nous semble le plus grand défaut du jeu, même si nous l’avons trouvé très amusant et une proposition différente.

Voir également

Bake’n Switch est un jeu simple, qui a une apparence frappante en raison de sa couleur et d’une musique de fond très décontractée et hawaïenne, une expérience multijoueur assez amusante qui tente d’offrir mécanique cool et défis progressifs dans ses différents niveaux et mondes. Un jeu conçu pour être joué en compagnie et c’est ainsi qu’il est le plus apprécié, où 2 joueurs peuvent sembler peu nombreux et la limite de 4 semble courte pour les possibilités jouables. Cependant, sachez que vous ne pouvez pas jouer seul et que les fonctions en ligne sont limitées à nos amis qui possèdent le titre, ce qui est, sans aucun doute, le plus gros frein sur le titre. Peut-être que son prix conseillé est de 30 €, cela peut aussi nous faire reculer, car en ces temps où il faut maintenir les distances et essayer de se retrouver avec le moins de monde possible, ce prix devient (minimum) le double, pour jouer avec un ami . Même ainsi, cela peut devenir une option à envisager pour des réunions de famille avec les plus petits ou pour une fête entre amis, puisque le chaos multijoueur est directement proportionnel au plaisir du titre. Mais nous espérons qu’il sera mis à jour et permettra de jouer en ligne avec n’importe qui.

Nous avons analysé Bake ‘n’ Switch grâce aux codes numériques fournis par Plan of Attack. Version analysée 1.0.0

Un multijoueur très amusant …

Mais cela nous oblige à jouer avec quelqu’un d’autre à la maison ou à avoir quelqu’un que nous connaissons qui a acheté le jeu. Bake ‘n Switch est une expérience multijoueur coopérative et compétitive très enrichissante dans des parties courtes, mais peut être répétée de manière quelque peu répétitive dans des sessions de jeu très longues. Graphiquement c’est très beau et la bande son est conforme, mais nous pensons que c’est un titre qu’il faut acquérir après s’être mis d’accord avec des amis ou en famille, pour être sûr que nous allons l’utiliser, puisque son prix peut sembler un peu élevé pour ce qu’il finit. offre.

AVANTAGES

Diversité de personnages aux capacités différentes

Niveaux avec difficulté progressive

Chaos multijoueur à la fois compétitif et coopératif

LES INCONVÉNIENTS

Quelque chose de répétitif peut être fait

Impossible de jouer en ligne avec des inconnus

Manque d’options solo

en relation