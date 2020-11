Le thème cyberpunk (ne manquez pas notre article sur le titre à la mode) a été un thème récurrent, comme dans d’autres expressions artistiques comme le grand écran ou la littérature, dans le monde des jeux vidéo. Et c’est que refléter des paradigmes dystopiques sur un avenir où la technologie la plus avancée coexiste avec la misère la plus profondément enracinée est toujours quelque chose de tentant. Sans surprise, c’est ce que beaucoup pensent nous attend dans un avenir pas trop lointain. Ghostrunner C’est un autre exemple de cet empressement à faire avancer les événements, et il vient de la main de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks. Un tandem cyberpunk qui ajoute la perspective à la première personne, le démembrement avec katana (+16) et les moments intenses de parkour pour nous amener à Commutateur Nintendo une proposition vraiment différente. Cela nous convaincra-t-il? Ne manquez pas notre une analyse découvrir.

Fiction dystopique

Le titre qui nous concerne ici nous met dans la peau de “Jack” (du moins pour les amis), un Ghostrunner qui revient d’entre les morts, sans souvenirs, mais avec une mission claire. Grimpez la tour du Dharma pour assassiner le maître des clés, Mara. Un être maléfique qui gouverne la société avec un poing de clés d’acier. Pour cela, nous avons notre guide privé, une entité connue sous le nom de The Architect.

Jusqu’à présent, et après avoir profité de son introduction spectaculaire et énergique, tout type de concession ou moment de tranquillité. Et c’est que ce que ce titre nous a donné dès la première minute de jeu a été une proposition aussi intense qu’implacable avec le joueur. Devant nous, un marqueur pour connaître nos objectifs (esquissés, tour à tour, avec des couleurs plus intenses) et rien d’autre, mis à part nos différentes capacités, des conversations avec différents personnages, et une succession quasi infinie de pièges mortels et de plateformes inaccessibles.

En faveur, un katana et nos esprits. Contre, tout le reste. Et est-ce qu’après quelques premières minutes de jeu relativement calmes, nous nous sommes retrouvés à glisser sur le sol et à traverser les murs sans nous arrêter. Et cela, déjà expérimenté dans de nombreux autres titres, ne devrait pas être une mauvaise chose en soi. Je me souviens encore de mes aventures acrobatiques avec Faith Connors. Oui, ceux qui se sont terminés par un coup de pied spectaculaire et puissant à l’ennemi en service. Le problème ici vient quand après avoir effectué plusieurs cascades, vaincu, par pur hasard, le méchant de service, démembrement sanglant inclus, et lâchant un sourire satisfait (absurde pour moi) … nous mourons d’un coup par derrière, en vérifiant que nous n’avons pas réussi à surmonter ne serait-ce qu’un tiers de notre voyage.

Visite qui, d’ailleurs, doit être complétée pour que notre progression soit automatiquement enregistrée. Il est vrai que, heureusement, nous avons pas mal de points de contrôle (quelque peu déséquilibrés entre eux), mais … et c’est un super mais … si nous quittons le jeu, nous devons recommencer le niveau depuis le début. Nous sommes confrontés à l’un des titres Nintendo Switch qui m’ont le plus forcé à suspendre le système. Et cela aurait pu être évité très facilement.

Un cyborg-ninja incontrôlé

Ghostrunner intègre un ouimodèle de progression pourquoi, comme si d’un Tetris c’était, nous ajoutons une série d’améliorations à notre panneau principal que nous devons les adapter (les faire pivoter) dans l’espace disponible. Ceci, avec les extras bizarres dont nous parlerons plus tard, donne au jeu un certain dynamisme. Cependant, ces améliorations, à des fins pratiques, ne supposent aucune incitation importante à passer au crible leur difficulté. D’un autre côté, pendant l’aventure oui on pourrait déverouiller divers capacités allant du ralentissement du temps à la capacité de se balancer à divers endroits comme Spiderman avec ses toiles d’araignée. Ce qui nous amène, et il y a quelques mais, à un autre des grands problèmes de ce jeu, son système de contrôle.

Ghostrunner est un proposition débridée, tourbillon d’événements qui demandent un cocktail de rapidité, d’attention et de précision. Malheureusement, les contrôles ne nous facilitent pas la tâche, et c’est que la disposition de certaines actions nous conduit à appuyer par erreur sur certains boutons les uns après les autres. Quelque chose qui, à de nombreuses reprises, nous a laissé vendu sur le champ de bataille. La sensibilité excessive Des mouvements de notre personnage n’aide pas beaucoup non plus, et le fait est que la moindre pression sur le joystick peut nous jouer un vrai tour. Il convient de noter, dérivé de tout ce qui précède, qu’il n’y a pas eu peu d’occasions où nous avons été piégés, après avoir plongé dans le vide dans l’un de ces sauts impossibles, dans des zones inaccessibles (à l’œil nu). Nous sommes, en bref, devant une proposition vraiment intense et effrénée et, bien que cela nous ait conduit à vivre de nombreux moments de désorientation et de chaos, je ne nierai pas que la satisfaction après avoir dépassé un de ces niveaux qui, au moins au début, semblait impossible, c’est aussi inestimable.

Dans un autre ordre d’idées, l’assortiment de ennemis À notre disposition, il n’est pas trop large, bien que cela ait un côté positif. Apprenez-nous c’est différent motifs cela n’a pas été trop difficile. Et cela nous amène à nous attaquer à un système de combat rapide et intense grâce à des mécanismes axés sur la finition de nos ennemis avec un seul coup. D’un autre côté, nous mourons aussi (encore et encore et encore) avec un seul coup ou impact.

En relation avec déverrouillablesIls n’ont pas réussi à fournir (du moins dans notre cas) suffisamment d’intérêt. Et il est réduit à additifs cosmétiques pour notre katana ou pour divers objets que, assez brièvement, nous révéler un peu plus d’histoire. Cela dit, il convient de souligner que durée Ghostrunner n’est pas tant donné par sa rejouabilité que par le nombre de fois où nous tombons au combat. Et c’est que donner un chiffre est encore plus compliqué ici. 9, 12, 20 heures? Tout dépend de nos compétences en tant que coureur fantôme et de la façon dont nous sommes capables de faire face à un tel chaos.

En entrant sur le terrain graphique, le jeu qui nous concerne ici tourne sous Unreal Engine 4. Quelque chose qui, en soi, devrait être synonyme de succès. Malheureusement, et contrairement à ce que l’on voit sur d’autres plates-formes, les limitations matérielles de l’hybride proviennent de l’infini des textures basse résolution et d’un persistant, et dense, brouillard qui enveloppe tout du début à la fin. Je ne nie pas la nécessité de faire des sacrifices, mais vu le résultat de titres beaucoup plus exigeants fonctionnant sur Nintendo Switch, nous n’avons d’autre choix que de vérifier que le travail de optimisation Il aurait pu donner tellement plus de lui-même. Les Raccrocher souffert au cours de notre progression (et qui nous ont conduit à devoir repartir du début de plus d’un niveau) n’aident pas non plus. Heureusement, et tout n’allait pas être mauvais, ses performances restent à 30 FPS plus ou moins constantes à la fois en mode ordinateur portable et dans le dock.

D’un autre côté, sa bande son distille le cyberpunk sur les quatre côtés. Sans surprise, celui qui se cache derrière est le célèbre producteur de musique électronique russe Daniel Deluxe (responsable de la section sonore d’œuvres comme Katana Zero). C’est vrai que c’est un peu répétitif, mais dans l’ensemble ça accompagne assez bien tout au long de l’aventure. Enfin, le titre nous vient avec des voix en anglais (où les voix des protagonistes se détachent) et textes en espagnol (avec une autre erreur de traduction).

N’y pensez pas, courez!

Ghostrunner fait partie de ces jeux qui remplissent toutes les conditions pour devenir, à eux seuls, un titre à prendre en compte au sein du catalogue Nintendo Switch. Action débridée, dystopie, cyborgs et difficulté diabolique et parfois addictive. Et dans une certaine mesure, du moins en ce qui concerne son noyau jouable, il a réussi. Malheureusement, un mauvais travail d’optimisation fait que la version Nintendo Switch a divers problèmes qui parviennent à brouiller l’expérience finale. En revanche, la sensibilité excessive de nos mouvements, la disposition imprécise des commandes, leur folie pics de difficulté et l’absence de sauvegarde manuelle n’améliore en rien la situation.

Malgré tout, et revenant à sa propre essence, on se retrouve devant un titre, aussi frustrant que divertissant, où tout progrès, aussi petit soit-il, nous conduit à ressentir la satisfaction d’un travail bien fait. Si vous aimez les sauts impossibles, l’action dans sa forme la plus pure, vous n’avez pas peur d’une courbe de difficulté folle par moments et vous n’êtes pas trop exigeant avec ses graphismes améliorés, Ghostrunner peut s’adapter à vos préférences jouables.

Nous avons analysé Ghostrunner grâce à un code numérique fourni par 505 Games. Version analysée: 1.0.2

Katanas, cyberpunk, parkour et une mort après l’autre

Ghostrunner est un jeu de tir à la première personne intense se déroulant dans un monde dystopique à l’atmosphère cyberpunk marquée. Une proposition directe où l’action et le parkour prennent le contrôle absolu, mais qui ne se débarrasse pas de divers bugs (à la fois graphiques et jouables) dérivés de son processus d’optimisation infructueux.

AVANTAGES

Son thème. Katanas, cyberpunk et parkour. Où signer?

L’approche prudente de ses différents niveaux

De fortes doses d’action débridée …

LES INCONVÉNIENTS

… qui nous amènent à vivre des moments vraiment difficiles. Ce n’est pas un titre adapté à tous les publics

Bugs et problèmes d’optimisation partout

Réclamez un système de sauvegarde manuelle

