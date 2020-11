Presque tous les mois, de nouveaux titres metroidvania arrivent dans les catalogues qui font vivre le genre une seconde jeunesse. De nombreux sujets ont été abordés, bien que celui qui nous concerne aujourd’hui, avec L’héritage d’Alwa, est l’une des plus courantes, une vision légèrement modernisée de la fantaisie médiévale. Ce titre est le deuxième de la saga Alwa qui, avec Awakening, sont les deux seuls jeux développés par Elden Pixels. Cette petite étude, composée de quatre amis, a montré dans Alwa’s Legacy une évolution agréable par rapport au jeu précédent qui, bien qu’il soit bon, était moins ambitieux que l’actuel. Ces derniers ont notamment facilité le succès de leur campagne sur Kickstarter, où ils ont réussi à lever près de 28 000 €.

Dans un endroit d’Alwa, dont je ne veux pas me souvenir du nom …

Comme nous l’avons déjà dit, L’héritage d’Alwa est une suite, bien que les deux histoires soient suffisamment différenciées pour qu’il ne soit pas nécessaire de jouer au premier match. pour comprendre cette nouvelle aventure. Malgré cela, comme c’est généralement le cas dans ce type de situation, il existe des références et des problèmes qui évoquent des souvenirs de l’éveil d’Alwa. Bien sûr, ce qui peut être un inconvénient est le choix des langues, car est uniquement disponible en anglais, suédois, français et allemand. Le récit, de la même manière que nous commenterons dans le reste des sections, ne cherche pas à innover à tout moment, mais pose plutôt ses fondations sur des piliers déjà établis dont ils savent qu’ils fonctionneront. Dans ce cas, cette base est d’avoir une protagoniste amnésique, Zoe, qui, tout en essayant de récupérer sa mémoire, exerce son rôle d’élue qui doit éliminer le mal du pays d’Alwa.

Ce nouveau continent est composé de différents endroits, tous avec leur géographie et leur décor, composés de leurs ennemis, de leurs couleurs et même de leur propre gameplay. Pour restaurer la paix sur le territoire, nous devons visiter les différents endroits, ainsi que surmonter certains donjons situés à certains points spécifiques de la carte. Ces derniers suivent un structure basique; On nous présente un nouveau mécanisme que nous devons utiliser pour surmonter une série d’énigmes de plus en plus compliquées, jusqu’à ce que nous atteignions un boss que nous devons éliminer. Comme nous l’avons déjà dit, rien de nouveau non? Mais le manque d’innovation, du moins dans ce cas, n’est pas un inconvénient en soi. Sans être tout à fait correct l’affirmation suivante, on pourrait dire qu’Alwa’s Legacy est une sorte de remake de sa préquelle, il reprend tout ce que le titre précédent a bien fait, ce qui était déjà beaucoup, bien que plus simple, et l’améliore, le faisant encore plus loin. Là.

Une metroidvania classique dans les temps modernes

La structure de base du jeu est celle de n’importe quelle metroidvania, Il y a une grande carte à explorer avec des zones fermées que nous devons débloquer, soit en complétant un puzzle ou en obtenant une amélioration spécifique pour le personnage. Alwa est un continent ouvert et, bien que nous sachions quels sont nos objectifs dès le premier instant, nous décidons par où et comment commencer, n’étant limités que par les capacités et les objets que nous avons à ce moment-là. De plus, pour en revenir à la taille de la carte, elle est assez grande, avec des éléments cachés et secrets, encourageant et rendant l’exploration vraiment satisfaisante. Il dispose également d’un système de déplacement rapide entre les points de contrôle qui, bien que limité par le type d’objet que nous trouvons, fait que le retour à des points que nous avons déjà visités n’est pas un sentiment de répétition.

Passons maintenant aux mécanismes de base du jeu. Zoe est une sorcière vêtue uniquement de ses robes et d’un bâton magique. Ce dernier nous aide à mener à bien l’attaque de mêlée, ou à exécuter une partie de la magie qui nous aide à surmonter les adversités que nous nous trouvons. Nous pouvons créer des cubes, qui peuvent être poussés ou frappés pour maintenir les boutons enfoncés, des bulles flottantes, qui nous permettent d’atteindre des endroits inaccessibles en raison de leur hauteur, ou lancer des rayons avec lesquels frapper des cibles distantes, éléments déjà existants dans sa préquelle. Ces trois sorts sont les outils et, bien que certaines énigmes aient une solution fixe, la grande majorité, ainsi que les sections de plate-forme, peuvent être complétées de différentes manières, limitées uniquement par la créativité et les compétences du joueur.. De plus, nous avons d’autres compétences supplémentaires, avec un impact moindre sur le gameplay et plus axées sur le dépassement du donjon dans lequel il est déverrouillé, que dans le reste de l’aventure, où nous ne les utiliserons qu’à des moments précis. Enfin, commentez que nous pouvons améliorer les trois pouvoirs principaux, en utilisant des orbes qui sont dispersés sur la carte et, bien que nous soyons nombreux à les croiser en chemin, pour les atteindre, nous devons tous faire un effort pour les atteindre.

Pour sa part, Alwa’s Legacy n’est pas un jeu excessivement compliqué, mais ce n’est pas facile non plus. Tant que nous ne maîtrisons pas le contrôle du personnage, ainsi que les sauts et les attaques, nous mourrons plusieurs fois. Malgré cela, il n’est pas difficile de s’adapter et quand on gère ses compétences, se déplacer sur scène, en faire usage, est une expérience assez satisfaisante. De plus, si, pour une raison quelconque, nous mourons de manière excessive et qu’il devient fastidieux de répéter à partir du dernier point de contrôle, dans le menu des options, nous pouvons choisir l’option de réapparaître sur le même écran sur lequel nous sommes morts, ce qui facilite un peu les choses.

Comme nous l’avons dit au début de l’analyse, l’héritage d’Alwa peut être considéré comme une évolution du jeu précédent de l’étude. Graphiquement également, il vous suffit de voir une capture d’écran de l’éveil d’Alwa et de celle actuelle. Passer de 8 à 16 bits est un saut important, en termes de détails de scène, d’animations de personnages et de gamme de couleurs. Avec tout cela, la direction artistique a réussi à créer différents scénarios, des plus divers, mais tous très beaux et avec une grande attention aux détails, des arrière-plans aux personnages et ennemis que l’on trouve grouillant là-bas. Le design de ce dernier est également très bon, même si j’ai manqué un peu plus spectaculaire dans les têtes.

L’héritage d’Alwa – Un héritage bien géré

Nous pouvons conclure que Alwa’s Legacy est une bonne metroidvania, qui n’apporte rien que l’on n’ait déjà vu, mais qui répond aux attentes attendues. Une histoire simple mais intéressante, des mécanismes jouables amusants et une section artistique remarquable. Avec une durée adéquate pour ce qu’il propose, entre 10 et 12 heures, selon le temps que l’on souhaite investir dans l’exploration. Cependant, bien que l’histoire ne soit pas très importante, cela peut être un inconvénient qu’aucune des trois langues sélectionnables n’est l’espagnol. Les autres langues n’ont pas été mises en œuvre, car il s’agissait d’objectifs de la campagne Kickstarter qui n’ont pas été atteints. Toutefois, C’est un jeu agréable dans tous ses sens et que, sans aucun doute, je recommanderais à tout amateur du genre ou comme porte d’entrée pour ceux qui n’y ont pas encore mis les pieds.

Nous avons analysé l’héritage d’Alwa grâce à un code numérique fourni par Elden Pixels. Version analysée: 1.3.0



Rien de nouveau, mais rien de mal

Alwa’s Legacy est une metroidvania qui n’apporte rien de nouveau au genre, mais malgré cela, c’est un titre très amusant et divertissant. Grâce à ses puzzles, ses donjons et ses sections de plate-forme, il maintient le joueur «accro» pendant au moins une douzaine d’heures, ce qui correspond approximativement au temps qu’il faut pour terminer l’histoire principale.

AVANTAGES

Leurs énigmes, à la fois leur conception et le fait qu’il n’y a pas de moyen prédéterminé de les résoudre

Sa section artistique est magnifique

L’exploration est très satisfaisante, avec de nombreux secrets et objets à trouver

LES INCONVÉNIENTS

Manque de traduction en espagnol

Certains combats de boss en savent peu

