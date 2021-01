En dépit d’être une époque (à tort) connue comme sombre et infâme, le Moyen Âge a toujours eu quelque chose qui a réussi à nous fasciner. Ce sont peut-être ses nobles contes de chevalerie et de bravoure; C’est peut-être l’idéalisation de la figure des royaumes et de l’art de la guerre, mais la vérité est qu’aujourd’hui il y a pas mal de jeux vidéo de stratégie et d’action qui se sont concentrés sur cette Europe. C’est pourquoi aujourd’hui nous devons parler de Héritage des ancêtres, un titre développé par Destructive Creations qui arrive sur Nintendo Switch après sa passage réussi via PC et recevez des critiques élogieuses sur PlayStation 4.

Aussi prometteur qu’un jeu de stratégie se déroulant au Moyen Âge en Europe puisse paraître, rappelez-vous que nous parlons d’une console et, même si vous détestez l’admettre, il n’est jamais facile de déplacer ces jeux sans faire des sacrifices pour le chemin. Maintenant, nous devons aussi nous demander si Héritage des ancêtres parvient à faire un bon usage de sa mécanique ou si le contexte historique du jeu est bien pris (ou s’il est au moins assez intéressant pour vous tenir sur vos orteils pas à pas). Toutes ces questions et d’autres trouveront une réponse dans cette analyse.

Héritage des ancêtres c’est trouvé classé titre PEGI 18

L’épée et l’histoire vont de pair

Après un prologue qui sert de tutoriel ludique et dynamique et grâce auquel les mécanismes les plus importants sont condensés en une série de chapitres, on constate que l’histoire a un certain poids. Je ne veux pas dire que nous sommes confrontés à l’une des productions les plus importantes en termes de narration, mais je veux dire que les créateurs du jeu ont fait un effort pour créer des contextes, donner des motivations et des objectifs aux personnages les plus importants de chacune des histoires principales. Je sais parfaitement que si je suis face à un jeu de stratégie, cela devrait être le premier élément à souligner, mais je suis heureux de voir qu’il tente d’aller au-delà des luttes et des conquêtes.

En revanche, il convient de noter que bien que Héritage des ancêtres inclut dans sa base un bon nombre d’heures de jeu et se concentre sur les peuples du nord de l’Europe tout au long du Moyen Âge, il existe un DLC qui n’est pas inclus dans cette édition et qui jusqu’à présent, il n’a pas vu la lumière sur Nintendo Switch. Il s’agit de “La conquête de Saladin”, un contenu supplémentaire dont nous n’avons pas beaucoup de nouvelles, et on ne sait pas s’il arrivera gratuitement ou contre paiement, dans lequel nous revivrons les principales batailles de Saladin, le célèbre chef des Sarrasins.

Deux longueurs d’avance, toujours

Les ressources jouent aussi un rôle fondamental, et loin de les gérer une à une, c’est quelque chose qui se fait automatiquement et c’est nous qui, par nos conquêtes et nos explorations, gagnons. de nouvelles colonies avec lesquelles accumuler de plus en plus de ressources. Les colonies peuvent également être attaquées par l’ennemi et avoir également des améliorations ou des défenses (celles-ci sont gérées manuellement), il est donc important de décider rapidement quels sites conquérir en premier ou quels bâtiments créer ou améliorer en premier. La façon dont vous gérez vos priorités joue un rôle fondamental dans votre jeu.

A cela il faut ajouter que les quatre principales factions du jeu ont leur propre style de combat ainsi que les faiblesses et les forces lors de l’attaque et de la défense. Les Anglais sont spécialisés dans le combat à distance, mais les Vikings sont spécialisés dans le combat au corps à corps. Grâce à cela, l’expérience de chaque campagne change au-delà de la simple histoire qui nous est racontée, bien que les bases restent les mêmes et que ce qui a été appris précédemment continue d’être très utile. Enfin, je dois dire que bien que la version PC et bureau dispose d’un mode multijoueur en ligne, cela a été complètement omis lors du lancement de la Nintendo Switch. Au début, c’est quelque chose qui peut être manqué et découragé, mais la vérité est que le jeu est si bien adapté au petit hybride de Nintendo que vous êtes reconnaissant que d’autres aspects aient été priorisés.

Les ancêtres de la bonne performance

Sur Nintendo Switch, Héritage des ancêtres présente une performance étonnamment remarquable, surtout si l’on considère que l’on est dans un jeu dans lequel on contrôle des escouades et il y a des batailles massives dans lesquelles l’action ne s’arrête pas un instant. Bien sûr, les bonnes performances du jeu ont eu un prix, et c’est aussi la coupure notable dans la section graphique. Certaines coupures qui, sans être étonnamment scandaleuses, font que la version Nintendo est à la traîne par rapport à ce qui est vu sur d’autres plates-formes. Là où le jeu brille de sa propre lumière, c’est dans les séquences cinématiques, qui sont bien faites, et en plus d’être puissantes, elles nous présentent parfois des illustrations assez grossières de la façon dont les conflits se développent tout au long des campagnes.

Le jeu ne m’a pas donné de chutes d’images ou de problèmes pertinents (un arrêt inattendu et rien d’autre), étant une version qui tire même parti de l’écran tactile de la Nintendo Switch. Il n’y a rien d’extraordinaire, mais ce genre de détail est apprécié dans les jeux de ce genre. Et oui, je sais que j’ai déjà parlé de coupes graphiques, mais même avec cela, je dois donner un coup d’œil général à l’apparence du jeu à la fois dans ses versions de bureau et portables. Personnellement, je pense que c’est là que le jeu est le plus apprécié, en mode portable, d’autant plus que il est traduit dans notre langue.

Enfin nous avons la section son, une dans laquelle je dois dire que j’ai été plus que satisfait et où, en plus d’un bon doublage et des effets sonores, on trouve une bande-son qui crée magistralement l’atmosphère. Composé par Adam Skorupa et Krzysztof Wierzynkiewicz, nous trouvons des chansons comme “Hear our Call”, “Gravedancers of Odin” ou “Gallows for the traitors” qui vous donnent l’impression de faire partie d’autre chose.

Héritage des ancêtres – Un bon héritage qui doit être préservé

Bien qu’il présente quelques faiblesses (dans la partie graphique et l’absence de mode multijoueur), Héritage des ancêtres est un jeu de stratégie et d’action en temps réel qui sait les surmonter pour livrer des heures et des heures de combats épiques à travers l’Europe médiévale du Nord. Aussi, le chemin Destructive Creations a réussi à transférer un genre traditionnellement associé au PC sur Nintendo Switch, est plus que remarquable.

La courbe de difficulté est assez bonne, même si personnellement je recommanderais de faire les choses dans l’ordre proposé par le jeu, car dans les cas plus avancés, il faut beaucoup d’habileté, de patience et de stratégie pour gagner. Le facteur RNG est également présentC’est quelque chose qui ne peut pas être aidé, mais j’ai l’impression que le jeu aurait pu être un peu plus juste pour moi parfois. Cependant, malgré cela, il existe un grand nombre de façons de jouer (grâce au fait que chaque faction et chaque groupe ont leurs propres styles), vous pouvez donc essayer de nombreuses formules jusqu’à ce que vous trouviez celle qui convient le mieux à chaque situation.

Si vous êtes intéressé ou intéressé par Héritage des ancêtres, vous pouvez obtenir le jeu au format numérique et physique. Cette dernière version est distribué en Espagne grâce à Jeux Meridiem, vous n’aurez donc pas besoin d’un grand effort pour en obtenir une copie et augmenter la collection qui se trouve sur votre étagère.

Nous avons analysé Ancestors Legacy grâce à un code numérique fourni par Meridiem Games. Version analysée: 1.0.2

Un bon héritage qui doit être préservé

Destructive Creations présente Ancestors Legacy, un jeu qui n’est pas parfait, mais c’est l’un des titres de stratégie et d’action les plus solides et épiques sur Nintendo Switch.

AVANTAGES

Bonne performance globale

Une bande son qui sait vous accompagner dans les meilleurs moments de la campagne

Mécanique très bien implémentée sur Nintendo Switch

LES INCONVÉNIENTS

Le facteur RNG peut être un peu ennuyeux

L’absence de mode multijoueur pour ceux qui s’y intéressent

