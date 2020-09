Il y a une ligne fine lorsque vous jouez à un jeu délibérément maladroit. D’une part, une physique peu fiable et des contrôles délibérément maladroits peuvent donner des résultats hilarants, car la lutte pour effectuer des actions de base est délicieusement idiote. Tout comme d’autres jeux de « simulation » absurdes tels que Goat Simulator et le premier Surgeon Simulator, les meilleurs moments de Surgeon Simulator 2 viennent de faire face à un scénario ridicule tout en étant terriblement mal équipé pour y faire face. Cependant, les rires finissent par disparaître, remplacés par des soupirs exaspérés alors que les chirurgies deviennent plus complexes et que prendre un scalpel ne devient pas moins fastidieux.

Joué du point de vue de la première personne, Surgeon Simulator 2 est beaucoup plus proche d’un jeu de puzzle bancal qu’une simulation appropriée – bien que celle avec la langue fermement plantée dans la joue. En plus d’effectuer une intervention chirurgicale, vous naviguerez dans les labyrinthes d’hôpitaux, résolverez des énigmes de logique conditionnelle pour accéder aux fournitures médicales et tenterez généralement d’empêcher le mannequin chirurgical affectueusement appelé Bob de mourir. Surgeon Simulator 2 propose un mode histoire, jouable en solo ou en coopération avec jusqu’à quatre joueurs, où vous apprenez sur le tas en utilisant une technologie de simulation prétendument de pointe au lieu de vous embêter avec une école de médecine étouffante. Cela se déroule sur une série de niveaux, en commençant par un tutoriel, après quoi vous tenterez votre première transplantation cardiaque – une progression tout à fait naturelle pour les médecins, sûrement.

L’histoire de Surgeon Simulator 2 est communiquée par voix off alors que vous rencontrez des situations de plus en plus bizarres. Ce qui commence comme une simple opération chirurgicale dégénère rapidement en la découverte de mystères et de complots face à l’établissement médical louche dans lequel vous vous trouvez. Tout cela est très ridicule, mais d’une manière qui complète le gameplay tout aussi bizarre.

Chaque niveau vous met au défi non seulement de résoudre ce qui afflige le patient, mais également de résoudre divers problèmes en cours de traitement. Cela inclut le passage à travers des portes inexplicablement verrouillées qui ne s’ouvriront que si un bouton est enfoncé ou si un élément spécifique est placé sur un scanner à proximité. Habituellement, un élément essentiel se trouve derrière ces portes verrouillées, comme un ensemble d’intestins frais requis pour une greffe. Cependant, la condition de déverrouillage consiste souvent à placer les anciens organes du patient sur le scanner, ce qui entraîne une course effrénée entre les pièces pour remplacer les organes avant que le pauvre Bob ne saigne. Quelle que soit la gravité de votre opération, le seul état d’échec est le manque de sang. Peu importe si vous oubliez facilement de remplacer un poumon tant que la maladie diagnostiquée est résolue. Vous n’avez pas non plus besoin de vous donner la peine de remettre l’intérieur de Bob dans quelque chose qui ressemble à un ordre anatomiquement correct – il suffit de les gifler et de Bob est votre oncle (ou plutôt un mannequin de test chirurgical effrayant). Inversement, les têtes et les membres doivent être correctement attachés. Surgeon Simulator 2 ne fournit pas d’explication pour cette divergence, mais il est souvent incroyablement drôle de gâcher l’intérieur de quelqu’un.

Bien que chaque niveau augmente en portée et en complexité, les contrôles offrent le défi le plus constant. Au-delà de l’acte standard de se déplacer à la première personne, les commandes de Surgeon Simulator 2 sont très peu conventionnelles. Le plus remarquable est le bras unique qui pend dans votre champ de vision, qui est utilisé pour interagir avec tout ce que vous pouvez saisir, que ce soit un interrupteur, un outil ou un organe vital. Si vous utilisez un clavier et une souris sur PC, maintenir Shift verrouille vos pieds en place, vous permettant d’étendre et de rétracter votre bras à l’aide de la souris. De même, cliquer sur le bouton droit de la souris permet la rotation de la main, nécessaire pour obtenir le bon angle de prise sur les objets. Combiné avec le bouton gauche de la souris utilisé pour saisir et relâcher, Surgeon Simulator 2 rend intentionnellement les actions prises pour acquises dans les jeux à la première personne typiques incroyablement maladroits. Même ramasser et utiliser une carte d’accès par glissement est un désordre gênant, sans parler de réussir une double amputation.

Au début, ce niveau de coordination de bébé girafe est hilarant; lancer joyeusement des organes vitaux à travers la pièce ravit pendant un moment. Cependant, à mesure que les niveaux et les énigmes de Surgeon Simulator 2 deviennent extravagants, des contrôles imprécis commencent à se faire sentir. Même lorsque vous utilisez un scalpel, il n’ya pas de curseur de visée ni de contours en surbrillance pour indiquer ce que vous êtes sur le point de découper. Arracher accidentellement le mauvais appendice alors que les signes vitaux de Bob chutent ne s’amuse que tant de fois avant que la frustration ne s’installe.

Un exemple récurrent de la maladresse à double tranchant de Surgeon Simulator 2 est évident chaque fois que des membres sont impliqués. Bien sûr, vous pouvez littéralement saisir et tirer la jambe de Bob, mais prendre le temps d’utiliser une scie entraîne beaucoup moins de pertes de sang. Les scies et les haches font apparaître des lignes pointillées où vous pouvez couper le malheureux patient, mais il est beaucoup trop facile de rater ces guides et de causer plus de dommages que prévu. Bien que mimer l’acte physique de scier avec votre souris soit morbide, le système de contrôle délibérément maladroit de Surgeon Simulator 2 mine ses éléments basés sur les compétences. Cette anarchie chirurgicale se révélerait plus amusante – surtout en mode histoire – si la pénalité pour perdre trop de sang ne redémarrait pas le niveau à partir de zéro. Certains niveaux ultérieurs sont lourds et de structure mazelike, nécessitant une quantité décente d’exploration et de résolution d’énigmes. Cela rend les choses encore plus ennuyeuses lorsque vous êtes forcé de revenir au début en raison des contrôles peu fiables provoquant un incident médical aux proportions épiques.

Heureusement, Surgeon Simulator 2 n’est pas que de l’exaspération. Pour aider à prévenir les catastrophes, il existe deux types de seringues: une pour arrêter le saignement et une autre pour reconstituer les réserves de sang de Bob. Si vous vous préparez à l’avance en ayant des injections sous la main, tout se passera généralement bien. La plupart des fautes professionnelles ne se produiront que lors de la poursuite des défis supplémentaires du mode histoire, comme terminer un niveau dans un délai strict ou maintenir la perte de sang en dessous d’un montant défini.

Là où la nature obtuse de Surgeon Simulator 2 joue plus systématiquement en sa faveur, c’est dans le contenu créé par la communauté. Vous pouvez même créer vos propres niveaux avec un mode de création complet, vous donnant accès à tous les outils vus dans le mode histoire pour incarner votre propre marque de chaos. Curieusement, le tutoriel du mode création vous redirige vers une playlist YouTube au lieu d’un guide interactif, ce qui semble un peu décousu. Quoi qu’il en soit, jouer à des niveaux créés par la communauté est rafraîchissant, en grande partie en raison de la différence entre les objectifs et la simple guérison de Bob. Vous pouvez accéder aux niveaux de la communauté en rejoignant une file d’attente de lecture rapide aléatoire ou en recherchant un contenu spécifique à lire par vous-même ou avec d’autres. Naturellement, la qualité de ces niveaux varie, mais il y a beaucoup de rebondissements intelligents sur le gameplay chirurgical de base. Certains de mes favoris incluaient divers décors d’évasion dans la pièce, dont l’un était un niveau sur le thème d’Indiana Jones rempli de rochers géants et de Bob dans un sarcophage.

Surgeon Simulator 2 a probablement commencé sa propre école de médecine pour protester contre le fait d’être expulsé de la réalité. En créant sa propre marque d’hospitalité hospitalière, il y a beaucoup de rires à faire. Cependant, les rires copieux de jeter un cœur dans une chambre d’hôpital sale ne durent que si longtemps avant que la maladresse de Surgeon Simulator 2 ne commence à frustrer plus qu’à divertir.