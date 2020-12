Après deux ans d’absence, Samuel Higgs retourne dans sa ville natale pour assister à la veillée de son meilleur ami. Mais Sam a quelque chose qui le rend spécial, profondément dans son esprit. Dontnod explore la solitude et la société dans Twin Mirror.

Je ne pense pas que je me désintéresserai jamais du travail de Dontnod. Cette étude s’engage à atteindre transférer les préoccupations humaines dans la langue du jeu vidéo. Dans Life is Strange, les erreurs courantes et les regrets de l’adolescence sont devenus des mécanismes jouables, vous permettant de remonter le temps. Dans sa seconde partie, il savait discerner entre les règles de la société et celles de soi; et quand mettre l’un avant l’autre. Dans Vampyr, la tentation du sang de vampire s’est transformée en points d’expérience succulents. J’ai encore Tell Me Why pour finir, mais il est vrai que parfois le studio parvient à mieux traduire son message et parfois pire: et je pense qu’avec Twin Mirror il leur a fallu un peu plus de temps pour le faire correctement. Une approche très intéressante se transforme en un développement quelque peu hâtif, où les réponses viennent avant que l’intrigue ne vous rende suffisamment accro pour poser les bonnes questions.

Ce qui au début ressemblait à une histoire similaire à la Légion de Brandon Sanderson devint rapidement sa propre entité: Samuel Higgs, Nous vivons le retour forcé au lieu d’origine, la ville de Blasswood, qu’il a quitté il y a deux ans, pour assister à la veillée de son meilleur ami. Mais avant même que le titre du jeu n’apparaisse à l’écran, on nous prévient déjà que Sam n’est pas un gars normal. Son esprit déductif, capable d’un traitement trop analytique des événements, est rejoint par un être mystérieux qui habite également son esprit.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

Je comprends ce que Twin Mirror a l’intention de faire, et c’est un thème que j’aurais aimé que le jeu explore beaucoup mieux: les gens se réfugient souvent dans notre côté plus rationnel et cela se heurte à la façon dont les relations chaotiques avec d’autres êtres humains peuvent être, où Parfois, la logique n’est pas la bonne réponse. C’est une excellente idée, et c’est pourquoi je continuerai à jouer aux jeux de Dontnod. Le problème dans Twin Mirror est qu’il n’y a pas le temps de le développer dans toute sa splendeur, comme il semble que la division en chapitres ou la plus grande longueur de ses œuvres précédentes le fasse.

Quand les conclusions viennent, il n’y a guère de place pour la surpriseDans Twin Mirror, Dontnod doit préparer cette dichotomie entre combien il est facile de se réfugier en soi et combien il est difficile de s’ouvrir aux autres. Également établir le mystère qu’entoure à la mort de Nick, la propre ville de Blasswood et les relations entre Sam et le reste d’habitants. Le rythme est dépassé. Il y a des personnages flous, qui passent d’une personnalité à une autre en quelques minutes parce qu’ils n’ont pas assez de temps à l’écran; d’autres qui semblent avoir une certaine pertinence, mais qui ne ressortent pas; certaines scènes forcées et incohérentes; et des branches secondaires non terminées, pour fermer la parcelle principale en six heures environ.

Je ne me plains pas de la durée, mais je m’en plains Dontnod a essayé de couvrir trop pour le peu de temps de jeu, ce qui génère ce sentiment d’être écrasé. Lorsque les conclusions arrivent, il n’y a guère de place pour la surprise ou la découverte et Twin Mirror détruit l’un de ses plus grands avantages: le mystère derrière la ville et derrière Sam lui-même.

Un esprit divisé en deux

La structure de Twin Mirror est similaire à Life is Strange, mais avec quelques rebondissements dans son approche. J’apprécie qu’ils commencent à alléger la quantité d’informations que vous pouvez collecter dans une seule pièce, pleine de documents, d’objets et de lettres à examiner. Ils étaient de moins en moins pertinents et ne remplissaient que la fonction d’allonger l’expérience. Ici, nous obtenons un bref aperçu de Sam des éléments clés à la volée, ce qui améliore le rythme de l’exploration, en allant plus au point. Ce sont de simples enquêtes, oui, qui incitent à Cherchons les indices clés pour tirer une conclusion.

C’est là qu’intervient l’esprit analytique de Sam: le Palais mental, capable de déduire les événements en fonction de la logique et des éléments de la scène. Disons que cela fonctionne de la même manière que l’équilibrage d’une équation: nous devons former la scène correcte pour s’adapter aux conséquences que nous voyons; par exemple, l’épave d’un combat de bar. C’est intéressant, mais il n’arrive jamais à exploiter le système au-delà de l’utiliser trois ou quatre fois dans toute l’aventure; afin de l’animer de l’autre côté: reprendre le contrôle de votre propre esprit. Parfois, Sam perdra ce contrôle, conduisant à une série de… mini-jeux, faute d’un meilleur mot, qui le calmeront. Cependant, et comme je l’ai dit au début, l’idée derrière ce Mental Palace est ce qui captive le joueur: Sam n’utilise pas seulement ce lieu privé pour analyser des indices et trouver des solutions, mais c’est aussi un refuge; un espace sûr où vous ne vous sentez pas jugé par les autres. L’idée du jeu est claire: que préférons-nous, les bienfaits de la solitude, qui nous isole de toutes sortes de souffrances et de dommages qui peuvent nous être infligés, sans avoir à rendre de comptes à personne? Ou l’insécurité des relations sociales, que nous ne pouvons pas contrôler, qui attendent de nous un comportement d’une certaine manière, mais qui à leur tour nous accueillent et nous aident à partager les bons et les mauvais moments? Que nous puissions nous poser ces questions sous la forme d’un jeu vidéo est quelque chose de très positif pour notre industrie; et Dontnod semble avoir pris la responsabilité de les exécuter.

Le retour de Sam dans la ville de Blasswood ne laissera aucun de ses habitants indifférent

Comme dans tout jeu Dontnod, les décisions sont importantes, et ce seront elles qui détermineront une bonne partie des derniers événements de l’aventure. C’est là que ça entre en jeu Le, ce personnage mystérieux qui vit dans notre tête et a une façon différente de voir les choses de Sam. Découvrir qui il est et ce qu’il recherche vraiment est peut-être la chose la plus intéressante de tout Twin Mirror.

Bien que je ne recherche pas un aspect technique de premier ordre dans Dontnod, je pense que ces jeux doivent de plus en plus rechercher l’élément visuel dont ils ont le plus besoin: le expressions faciales. Ce sont des jeux où les personnages passent beaucoup de temps à l’écran avec des plans courts, et bien que Twin Mirror, d’une certaine manière, semble mieux avec de meilleurs modèles que d’autres jeux avec un style artistique plus simple, leur défi reste les visages qui ne parviennent pas à transmettre tout le drame. dont ils ont besoin aux moments les plus cruciaux. Le reste continue de grincer à un bon niveau, avec des performances anglaises réussies et une musique cohérente.

Sam a la capacité d’entrer dans son palais mental, où il peut utiliser ses capacités analytiques au maximum.

Je m’en fichais que Twin Mirror n’ait pas réussi à me satisfaire complètementJe m’en fiche, au fond, que Twin Mirror n’ait pas réussi à me satisfaire complètement. J’aime vraiment le fait que Dontnod continue d’essayer encore et encore, non seulement de peaufiner sa formule, qui est la coutume dans notre environnement, mais de la secouer et de la transformer. Et surtout, que toutes ses idées sont nées d’une préoccupation humaine. Dans une société qui donne parfois la priorité à la pensée extrêmement rationnelle (j’y tombe souvent moi-même), au comportement chaotique, oui, mais aussi humain, émotionnel; il est important que les jeux vidéo abordent ces problèmes et nous permettent d’expérimenter leurs causes et leurs conséquences, pour mieux nous connaître.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');