La scène indépendante dans le monde des jeux vidéo est en plein essor depuis quelques années, et c’est une belle opportunité pour les petits développeurs de lancer leurs travaux. L’un de ces développeurs est Bitmap Galaxy, une société slovaque qui, après avoir lancé plusieurs jeux sur des appareils indépendants, fait maintenant le saut vers les consoles et est responsable de la création du titre que nous analysons aujourd’hui, Hier. Dès que vous le voyez, ce jeu entre par les yeux grâce à son style artistique pixel art caractéristique, qui nous a tellement rappelé des jeux indépendants aussi acclamés par la critique que Dead Cells. Vous nous accompagnez dans cette aventure à travers le temps avec notre protagoniste Yui?

Voyager dans le temps

A Hier, nous nous mettons dans la peau de Yui, une fille qui vit heureux dans son village avec ses parents et son frère. La famille de Yui est très respectée, car le père de notre protagoniste est le gardien du temps de la forêt. Bien qu’ils vivent apparemment en paix, un jour les Ombres envahissent le monde entier, le remplissant de monstres, la destruction et créant le chaos. Après quelques années, Yui se réveille dans un monde totalement détruit et sa famille a été emprisonnée, donc sans réfléchir, et grâce au pouvoir de la lumière éternelle, qui lui a été accordé par le gardien de la forêt, elle part à la recherche. de sa famille.

Dans Yestermorrow, nous sommes confrontés à un jeu d’aventure et de plateforme, dans lequel notre héroïne a la capacité de pouvoir voyager dans le temps. Grâce aux pouvoirs que le gardien de la forêt lui a accordés, Yui peut se téléporter entre le présent et le futur afin de résoudre des énigmes et des énigmes différentes. Entre les deux moments, nous allons voir une grande différence, et pas seulement à cause de l’apparence de Yui. Dans le passé, Yui est une petite fille et les décors sont très colorés et tout est intact. Cependant, à l’avenir, notre protagoniste est déjà une femme et les décors sont très sombres, sombres et tout est chaos et destruction. Au cours de l’aventure, qui se déroule sur quatre îles, nous devons surmonter toutes sortes de dangers, résoudre des donjons ou affronter d’innombrables ennemis ou boss finaux. Pour ce faire, Yui va apprendre différentes techniques ou pouvoirs, comme la congélation du temps, le lancement d’une sphère de lumière ou le double saut, entre autres.

Le jeu a plusieurs objets de collection comme des parchemins des différentes zones de chaque île, des morceaux de cœur pour augmenter notre santé ou un bestiaire de tous les ennemis que nous rencontrons au cours de l’aventure. Cependant, trouver cela est un peu aléatoire, car il n’y a pas de carte pour nous aider à localiser où nous sommes et où tout se trouve. Il convient également de noter qu’en raison de l’absence de carte, nous nous sommes souvent perdus et nous ne savons pas où nous devons aller.

Lumières et ombres

Hier prétend être une plateforme frénétique, de ceux qui n’arrêtent pas d’écraser les boutons, exécutez un «tiret» après l’autre pour éviter de tomber dans le vide et ne vous arrêtez pas tant que vous n’êtes pas dans un endroit sûr. Et nous disons qu’il a l’intention, parce que nous pensons que c’était son but, d’approcher des plates-formes effrénées comme “Celeste”, mais qu’il est resté à l’écart. Les contrôles d’hier ne sont pas du tout polis et souvent, ils ne font pas attention à ce que nous avons commandé par notre commandement. Combien de fois sommes-nous tombés ou un ennemi nous a attaqués parce que le mouvement que nous avons fait ne nous a pas reconnus, parce que nous n’avons pas énuméré l’infini de fois où nous voulons lancer la boule de lumière et il ne reconnaît pas la direction où nous voulons l’envoyer, l’envoyant du côté opposé.

D’autre part, nous avons également trouvé beaucoup de problèmes au niveau des performances, avec de très fortes baisses de FPS, rendant la manipulation de Yui presque impossible. Il y a des phases dans lesquelles on ne peut pas s’arrêter un instant, et si à ces baisses d’images par seconde on ajoute ce qui a été dit plus haut sur les commandes, on est face à un combo qui ternit totalement l’expérience de jeu, devenant très exaspérant. Nous avons également rencontré divers bugs dans lequel Yui est coincé entre plusieurs plates-formes, ainsi qu’à plusieurs reprises, les scènes ont commencé à scintiller comme les flashs d’une caméra. Allez, le chapitre Pokémon des crises d’épilepsie est loin de ce qui se passe dans ce jeu.

À niveau visuel, Nous sommes confrontés à un jeu à l’esthétique pixel art qui nous rappelle beaucoup un grand indie: Dead Cells. Les scénarios sont très détaillés et quand on passe du passé au futur, on observe un grand changement sur le plan esthétique, non seulement en raison du changement de décor, mais aussi en raison du changement d’ennemis et de la palette de couleurs utilisée. Quelque chose qui a également retenu notre attention et qui nous a beaucoup plu, c’est que les heures changent tout au long de la journée, et avec elles les couleurs. À niveau sonore, la musique de ce jeu est à la hauteur, avec des mélodies selon ce qui se passe sur scène. Il est nécessaire de mettre en valeur les mélodies des boss finaux, qui sont très fougueuses et sont utiles.

Yestermorrow – Le voyage dans le temps peut échouer

Yestermorrow est une excellente proposition des plates-formes et des genres d’aventure, avec une histoire et une grande section artistique, mais néanmoins, il manque assez de cuisson. Nous sommes sûrs que s’ils avaient attendu un peu plus longtemps et sorti le jeu un peu plus tard pour le rendre plus raffiné, ce serait un titre brillant. Cependant, ses bugs et surtout ses problèmes de performances et de contrôle font ternir cette belle proposition Bitmap Galaxy.

Nous avons analysé Yestermorrow grâce à un code numérique fourni par Blowfish Studios. Version analysée: 1.0.5

Le voyage dans le temps peut mal tourner

Malgré une excellente proposition et une belle histoire, Yestermorrow reste dans quelque chose qui aurait pu mieux se passer, et c’est à cause de ses problèmes de performances, de bugs et de mauvais contrôles, l’expérience est très éclipsée.

AVANTAGES

Pouvoir voyager dans le temps pour résoudre des donjons ou des énigmes, ainsi que le changement entre le passé et le futur au niveau des scénarios, est une belle réussite

Excellent niveau artistique

Beaucoup d’objets de collection

LES INCONVÉNIENTS

Absence de carte pour nous guider

Les contrôles sont très mauvais, vous faisant perdre le contrôle plusieurs fois et Yui ne répond pas à vos commandes

La performance laisse beaucoup à désirer, avec de grandes baisses de FPS et donc une perte de contrôle de Yui

