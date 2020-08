Après le GC Loader, le MODE de Terraonion – qui signifie Multi Optical Disc Emulator, au cas où vous vous poseriez la question – semble prêt à faire bouger les choses pour les collectionneurs Sega car il vous permet de remplacer le lecteur optique sur votre Saturn ou Dreamcast et remplacez-le par un stockage SSD, comme des cartes Micro SD ou un SSD plus spacieux. Oui, c’est vrai, les fans de Nintendo – nous sortons encore une fois des sentiers battus pour vous parler de quelque chose qui n’est pas lié à Nintendo, mais qui devrait tout de même être intéressant pour les fans de rétro.

Terraonion est un nom qui sera instantanément familier aux amateurs de rétro, bien sûr; la société a créé l’excellent Super SD System 3 pour le PC Engine, le chariot flash Neo SD pour le Neo Geo AES et le Mega SD pour le Mega Drive – le premier appareil du genre à émuler le Mega CD (sous forme FPGA) sur un console d’origine Mega Drive / Genesis. Cette tenue talentueuse a un don clair pour créer du matériel rétro unique, et le MODE est son dernier produit.

Comme le GC Loader, le MODE remplace efficacement le lecteur de disque optique de votre console Saturn ou Dreamcast, et en tant que tel, il s’agit d’un mod assez invasif. L’installer sur un Dreamcast est relativement simple (bien que le grand nombre de révisions matérielles de la console signifie qu’il est plus facile de l’adapter à certains Dreamcasts que d’autres, en raison de la disposition interne), mais le processus d’adaptation à un Saturn est un peu plus complexe. Dès le départ, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’un simple hack qui ouvre soudainement le monde merveilleux des images de disque; bien qu’aucune soudure ne soit nécessaire, vous devrez être sûr de pouvoir ouvrir votre console bien-aimée afin de s’adapter au MODE.

MODE vous offre un choix bienvenu en matière de support de stockage, mais nous avons opté pour un SSD fabriqué par Samsung qui se loge dans le haut de la carte et occupe la majeure partie de l’espace sur sa face supérieure. Une fois installés, les jeux sont chargés directement à partir de ce lecteur via l’interface utilisateur personnalisée du MODE, qui vous permet également de bricoler avec divers paramètres (vous pouvez forcer les jeux à fonctionner en mode VGA, par exemple). Dans une touche soignée, une base de données de couvertures en constante évolution et gérée par la communauté est disponible qui peut être téléchargée sur le lecteur et vous donne ainsi des illustrations de couverture et des descriptions relatives à chaque titre.

Comme c’est le cas avec tous les produits Terraonion, le firmware du MODE est constamment mis à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et éliminer les bogues – il convient de noter que si les performances avec le MODE ont été exemplaires au cours de notre période d’examen, certains utilisateurs ont détecté des problèmes avec certaines consoles. modèles et jeux, et ceux-ci sont abordés par l’équipe de Terraonion au fur et à mesure qu’ils sont connus.

L’un des principaux arguments de vente du MODE est le fait qu’il fonctionne à la fois avec le Saturn et le Dreamcast; vous pouvez même avoir des jeux pour les deux consoles assis sur le même SSD et ils ne seront visibles que lorsque le MODE est connecté à la bonne console. Le fait qu’il prenne en charge les deux systèmes sera une véritable aubaine pour les fans inconditionnels, mais cela signifie également que vous devrez vous familiariser avec l’ouverture de chaque système et son échange – à moins, bien sûr, que vous ne soyez suffisamment affleurant pour se permettre deux de ces choses.

Ce processus est extrêmement délicat et pourrait décourager de nombreux clients potentiels; ce n’est pas non plus sans risques, car nous avons été assez maladroits pour enclencher l’interrupteur d’alimentation de notre Dreamcast pendant le processus d’installation, et avons dû le réparer avec de la superglue. N’oublions pas, ces systèmes n’ont jamais vraiment été destinés à être ouverts par l’utilisateur final, et leurs parties internes sont assez fragiles.

Le coût est un autre point de friction potentiel; à plus de 180 euros (environ 162 £ / 212 $), ce n’est pas un achat impulsif, mais étant donné qu’il s’agit d’un matériel assez unique avec des composants FPGA et un micrologiciel sur mesure, un coût aussi élevé est inévitable à l’heure actuelle – s’il se vend bien , alors nous pourrions potentiellement voir le prix baisser, mais cela reste une proposition de passionné inconditionnel à l’heure actuelle.

Ensuite, bien sûr, il y a le petit problème de savoir comment vous obtenez réellement les jeux à jouer sur le MODE. Nous vous conseillons fortement d’utiliser un PC et un logiciel spécialisé pour extraire les données des disques de votre propre collection personnelle, mais il serait plutôt naïf de supposer que les gens ne visiteront pas des sites louches en ligne pour acquérir des titres pour cet appareil. À cet égard, MODE – tout comme d’autres appareils, tels que le GC Loader, les chariots Everdrive et Mega SD – pourrait être considéré comme un moyen de promouvoir le piratage, mais d’un autre côté, ils vont être une aubaine pour les collectionneurs sérieux. qui veulent tous leurs jeux au même endroit et ne veulent pas risquer d’endommager leurs précieux disques.

Malgré l’ombre juridique de l’ensemble de la situation, MODE est également un moyen de donner aux joueurs accès à des titres qui ne sont plus disponibles sous aucune forme autre que leur sortie d’origine; jeux comme Bordure vers le bas, Panzer Dragoon Saga et Force brillante III n’ont jamais été réédités depuis leur publication physique originale, et MODE donne aux gens une chance de les découvrir pour la première fois sans avoir à payer des centaines de dollars sur le marché secondaire (ce qui ne profite pas à l’éditeur d’origine). En plus de cela, le MODE est également un moyen de restaurer les consoles Saturn et Dreamcast avec des disques défectueux; les lecteurs optiques ne sont notoirement pas fiables et après 25 ans, il y aura plus de quelques Saturns qui seraient autrement voués au rebut sans des appareils comme le MODE.

L’arrivée des ODE sur le marché est certainement une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent revenir à leurs consoles sur CD et DVD au cours des décennies à venir, mais il convient de noter qu’elles ne sont pas la seule option; le prochain Polymega prend en charge des systèmes comme Saturn et PlayStation et vous permet même d’exécuter des jeux à partir de supports originaux, tandis que des puces modulaires comme le Phantom peuvent non seulement ouvrir votre système à la lecture de CDR, mais peuvent également le rendre totalement sans région. Si vous recherchez une alternative au MODE, à l’extrémité la plus coûteuse, il y a la cartouche Satiator qui se branche sur le port d’extension arrière de Saturn et ne nécessite donc aucune modification interne, tandis que Fenrir et Rhea sont tous deux des ODE internes qui, bien qu’étant moins chers que MODE, ne fonctionnera que sur les consoles Saturn et ne sera pas fourni avec le support Dreamcast. Comme nous l’avons déjà dit, ce support à double console est vraiment «l’as dans le trou» du MODE.

Le MODE vous convient-il? Cela dépend vraiment de ce que vous attendez de votre système rétro. Si vous êtes tout au sujet des médias originaux et que vous gardez les choses aussi « en stock » que possible, alors la perspective d’ouvrir votre console pour installer la carte, puis de vider tous vos jeux sur un SSD vous remplira probablement d’une peur existentielle, mais ceux-ci Si vous souhaitez une expérience plus rationalisée avec ces systèmes vieillissants, le MODE sera un investissement rentable – même si, comme toujours, il convient de noter que ce ne sera pas du goût de tout le monde (ou de leur budget, d’ailleurs).