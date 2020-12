Le énième jeu vidéo de fitness est là avec la promesse de vous garder en forme, et c’est le principal défi auquel Fitness Boxing 2 est confronté: suivre ses concurrents. Après quelques poings en l’air, beaucoup de sueur et quelques lacets, je vais vous dire si c’est une alternative recommandée pour les possesseurs d’une Nintendo Switch.

Avec ce confinement, il y a eu un boom dans tout ce qui concerne aptitude, en restant en forme. Compte tenu de la difficulté d’aller au gymnase, ou même de sortir pour courir, les propositions sous forme de jeux vidéo sont bonnes. Personnellement, j’ai suivi ce phénomène de très près. Vous avez déjà vu qu’au départ des produits peu supportés comme Ring Fit Adventure, ils ont peu à peu capté l’intérêt des utilisateurs. C’est actuellement la meilleure option pour brûler des calories sur votre Nintendo Switch, cela ne fait aucun doute … mais cela ne veut pas dire qu’il existe des alternatives. Et vous conviendrez que la variété est le goût.

C’est là qu’intervient Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise, qui, bien qu’il soit plusieurs crans en dessous en termes de qualité, peut attirer un certain public (principalement ceux qui aiment frapper l’air et, bien sûr, ceux qui ont été convaincus par le Première livraison). Ce n’est pas qu’il incorpore trop de nouveautés, tout est dit, mais il vous invite à déplacer votre squelette, ce qui compte, et c’est aussi un produit qui prend votre formation au sérieux. Il dispose d’un suivi quotidien et pèse vos conditions particulières (poids et taille) lors de la mise en place de votre table d’exercice, qui n’est pas petite.

Cependant, avec autant d’alternatives comme Your Shape, Zumba Fitness, Dance Central, Just Dance… la concurrence est rude et il faut trouver des choses vraiment innovantes pour se démarquer. C’est là que Fitness Boxing 2 ne donne pas la main droite dont il avait besoin, car à part ne pas se distancer du jeu précédent, il est assez plat dans son intégralité. Je dois dire que cela ne m’a pas suffisamment stimulé pour continuer avec lui, et je considère que c’est essentiel dans un jeu de ce style. Mais voyons cela plus en détail ci-dessous, car bien qu’il puisse être amélioré, C’est un titre qui pourrait vous intéresser si vous répondez au profil approprié.

Les poings en l’air!

Peut-être que le plus grand avantage de Fitness Boxing par rapport aux autres titres du style est que vous n’avez pas besoin de périphériques supplémentaires. Il utilise le Joy-Con, un dans chaque main, pour frapper l’air. La précision dans la détection des mouvements, bien qu’elle ne soit pas spectaculaire, je l’ai trouvée suffisante. Il faut s’habituer à chaque mouvement, car il y a un bon répertoire (jabs, crochets, crochets, blocs, pas de côté …), mais je mentirais si je disais que j’ai eu trop de problèmes avec ça. Oui, il a fallu un peu d’efforts pour que les commandes détectent mes poings, mais une fois que je les ai saisies, la dynamique a fonctionné raisonnablement bien.

L’interface est claire, agréable et fournit de nombreuses informations.

Ce pour quoi le jeu ne fonctionne pas si bien, c’est le rythme. Il y a 23 morceaux de musique, un nombre tout à fait acceptable, qui sont des versions instrumentales de Break Free (Ariana Grande), Hot N Cold (Katy Perry) ou Born to be Wild (Steppenwolf), entre autres. Cela semble être une approche intéressante, non? Eh bien, ce n’est pas tant que vous vous tenez devant l’écran pour donner les poings, car les accords ne correspondent généralement pas aux mouvements. Si j’étais guidé par la musique, j’avais rarement raison. Je devais suivre les instructions visuelles, donc un point négatif sur cette facette importante.

Mon sentiment est que le jeu ressemble à une Dance Dance Revolution, seulement au lieu de danser nous frappons. Ce n’est pas mal, du moment que c’est bien fait. L’absence de voix en espagnol (elles sont en anglais) est un autre facteur qui va à l’encontre du concept. Cependant, il a de bonnes choses, comme le fait qu’il passe de moins en plus, de sorte que vous commencerez par quelques instructions pour – petit à petit – voir comment l’écran est rempli d’icônes qui vous incitent à vous concentrer à cent pour cent sur vos mouvements.

Est-ce que je recommande Fitness Boxing 2? Je pourrais le faire, mais en mettant beaucoup de “ mais ”J’ai su transpirer, et en fait, le jeu vous recommande de prendre une serviette et quelque chose à boire entre les activités. En outre, ils ne brûlent pas peu de calories. Pour vous donner une idée, en une séance de 30 minutes, vous pouvez brûler (selon les estimations du jeu) jusqu’à 300 calories, ce qui n’est pas mal du tout. Par conséquent, je ne doute pas que cela puisse aider les personnes en surpoids à perdre quelques kilos, ou aider celles qui veulent simplement rester telles qu’elles sont. Le jeu a des options pour cela, et c’est sans aucun doute l’un des aspects qui m’ont le plus convaincu. Vous pouvez choisir entre des séances légères, normales ou intenses. Il est également permis de modifier l’heure, de 10 à 40 minutes par séance, selon ce que vous avez. De même, il est possible de concentrer l’exercice sur l’abdomen, les pectoraux, les biceps, les jambes, etc. J’ai aussi aimé qu’ils vous proposent élongation, même si je vous dis déjà que cela n’empêche pas l’apparition de raideurs dans les bras. Mais de toute façon … si vous le prenez au sérieux, je pense que vous pouvez obtenir de bons résultats en général.

Là où le titre échoue le plus, c’est dans la façon dont il vous encourage à continuer à vous entraîner jour après jour. C’est bien que vous obteniez un score “parfait” pour avoir un bon timing lors du poinçonnage, et que l’écran s’anime mieux vous le faites. Cependant, il me manque ce que Ring Fit avait et comment cela fonctionnait: une progression. Fitness Boxing 2 propose des déblocables et quelques réalisations, mais c’était une solution trop standard et peu stimulante, même si tout n’est pas mauvais: c’est le cas. coopérativeBonne nouvelle, surtout si vous faites partie de ceux qui n’ont pas tendance à être cohérents avec ces choses. Deux personnes peuvent partager l’écran et frapper en même temps, chacune suivant sa routine.

Vous pouvez choisir un coach et le personnaliser.

Fitness Boxing 2 est complété par divers graphiques et statistiques qui sont utiles pour la surveillance quotidienne. Si vous mettez à jour votre poids, cela indique l’évolution de l’IMC (Body Mass Index) et vous montre également un âge physique que vous ne pouvez pas prendre très au sérieux non plus, car c’est un peu comme l’âge cérébral qu’ils nous ont donné dans Brain Training. Ce dernier n’est pas mal, et peut-être aurais-je aimé mettre davantage l’accent sur ce genre de chose pour augmenter ma motivation. Au final, les jeux vidéo peuvent profiter du terme «gamification», et c’est à ce stade que je n’ai pas été convaincu par la proposition de cette étude japonaise.

Je le recommande? Je pourrais le faire, mais avec de nombreux «mais». Vous devez être très clair si cela correspond à votre profil, et qu’il est évidemment un entraînement de boxe, pas plus multidisciplinaire que celle proposée par l’incroyable Ring Fit Adventure. D’ailleurs, cette suite n’évolue pas trop par rapport au premier opus. Il y a place à amélioration, mais l’idée est là et fait transpirer. Vous n’avez besoin que de détermination et de persévérance pour obtenir de bons résultats. Je n’ai pas réussi, mais cela pourrait-il être différent dans votre cas?

