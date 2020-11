Aujourd’hui on se laisse emporter par le rythme et on analyse FUSER, une proposition musicale d’Harmonix qui tente de retrouver l’esprit des festivals de musique sans avoir besoin de s’exposer aux foules. Mais, pour bien comprendre qui est derrière ce jeu, nous devons revenir dans le passé et rappeler un moment où nous nous sommes tous emportés d’une manière ou d’une autre par le rythme.

Cela peut être un peu difficile à croire, mais il fut un temps où les jeux axés sur la musique n’étaient pas seulement un marché de niche ou axé sur la rencontre entre amis. Il fut un temps où ces jeux étaient de grands succès où ils ont été créés, et c’était en grande partie grâce à Harmonix avec ses deux premiers opus de Guitar Hero et de la saga Rock Band.

Malheureusement, cette époque touchait lentement à sa fin et, bien que Harmonix ne disparaisse pas de la carte, il est passé à un plan beaucoup plus discret et s’est éloigné des grandes et prétentieuses versions. Eh bien, cette histoire semble s’être terminée grâce à FUSER, un jeu dans lequel on peut créer nos propres mélanges et ressentir l’adrénaline de faire danser de grandes foules. La question est, est-ce qu’une proposition de ce style a lieu en 2020? Regardons ça.

Faisons-les bouger

Le pari de FUSER il s’agit de devenir une sorte de DJ débutant essayant de se faire un nom parmi les plus grands des festivals. Bien que, apparemment, on ne sache pas tout sur le monde du divertissement musical de masse, on trouve une série de promoteurs qui jouent le rôle de “guides” et de professeurs de musique désireux et prêts à parier sur notre personnage pour lui permettre de jouer sur les scènes les plus grandioses, exigeantes et psychédéliques du monde musical. Bien sûr, bien qu’il y ait des «bonnes vibrations» apparentes, ce sont aussi des obstacles à surmonter sur notre chemin vers la grandeur.

Jouable, on retrouve un titre avec de nombreux éléments à l’écran et qui demande une concentration constante, à tel point que normalement un joueur novice peut rapidement se sentir frustré. Et je dis “normalement” parce qu’une des choses qui FUSER se distingue par sa manière fantastique de atteindre un équilibre sur votre courbe de difficulté. Chacun des scénarios comprend des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, mais le jeu prend suffisamment de temps pour vous apprendre d’une manière courte et didactique comment tout doit être fait. Mieux encore, il le fait à travers les concerts en mode campagne et sans vous détourner dans de longs tutoriels d’introduction.

Nous avons commencé par jouer seulement quatre disques et créer des mixages très basiques, mais au fur et à mesure que nous progressions dans le mode histoire, nous sommes arrivés à créer des mixages avancés dans lesquels vous pouvez inclure des effets sonores, couper les enregistrements, les changer rapidement ou garder les fans à l’affût de la conformité. avec l’une de vos demandes en direct. Tout cela peut vous faire perdre rapidement votre sang-froid et finir par échouer à plusieurs reprises, ce qui entraîne un public malheureux et la session se termine brusquement. Heureusement, FUSER vous permet de jouer à l’intégralité du mode campagne avec l’option “échec” désactivée, une bonne idée si tout ce que vous voulez faire est d’apprendre, gagner des crédits et passer un bon moment à débloquer des scènes et des costumes.

Concernant les scénarios, il faut dire que bien que ces derniers soient au nombre de six basiques, il est possible de personnaliser notre pose de victoire, l’entrée, les feux d’artifice, les lumières, la couleur des LED et quelques autres effets, étant l’un des points forts du Je joue sur la variété des options pour nous permettre d’être à l’aise avec nos sessions. Bien que nous ne devons pas oublier les vêtements, car à une variété plus que respectable, nous devons ajouter tous les costumes qui se débloquent au fur et à mesure que nous progressons dans le mode histoire ou lors de l’obtention de différents types de partition. Il convient de noter que malgré le fait que cela puisse sembler le contraire, FUSER Il a un bon contenu de base dans toutes ses sections (en musique nous avons environ 100 chansons) qui est débloqué via la devise du jeu. C’est ainsi que, personnellement, il n’est pas nécessaire d’acquérir l’un des DLC qui nous sont proposés.

Enfin, et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on retrouve le mode multijoueur, le mode gratuit et la possibilité de profiter des sessions d’autres joueurs en tant que spectateurs. Honnêtement, malgré le fait que je me suis concentré sur le mode histoire, tous les modes ont leur «quelque chose» et on finit par en profiter sans s’en rendre compte. Il est même possible de partager vos mixages préférés avec la communauté ou de les enregistrer pour les incorporer dans une prochaine session. Je tiens à souligner que contrairement aux autres jeux Nintendo Switch, ces modes multijoueurs sont très vivants.

Une fête pleine de couleurs

Bien que je sois tombé amoureux de la couleur et de la variété qu’offre le jeu, il faut avouer que sa section graphique n’est pas des plus belles et que les personnages qui nous sont présentés (dont le nôtre) ont un aspect similaire à celui d’un «Sim», mais un peu plus court. Malgré cela, cette section graphique fonctionne parfaitement et, après la première impression, elle devient quelque chose de très agréable à regarder. Dans le son, nous constatons que le jeu a des voix en espagnol (d’Espagne) et un large éventail de chansons à mélanger et à couvrir de nombreux genres. Il est vrai que certains classiques authentiques tels que The Beatles ou Queen manquent, mais je comprends qu’il ne devrait pas être facile de négocier ces droits. Même avec ça, Je pense que c’est merveilleux de pouvoir fusionner Ella Perrea Sola avec (Don’t Fear) The Reaper.

Enfin, les performances de FUSER peuvent être décrites comme “correctes”, fonctionnant bien en mode ordinateur de bureau et ordinateur portable, bien que dans ce dernier cas, nous ayons remarqué des baisses de cadre dans certaines scènes d’introduction ou lors de la personnalisation de notre personnage. Même avec cela, le taux de ceux-ci reste stable pendant les sessions, peu importe si nous jouons à la télévision ou dans un autre endroit à la maison grâce au mode portable de Nintendo Switch.

Sur papier, la formule de FUSER contient des idées intéressantes et amusantes, celles qui Harmonix a su mettre en pratique assez compétent et, disons, impressionnant. Le fait qu’il ne soit pas nécessaire de disposer de périphériques supplémentaires pour profiter du jeu rend l’expérience beaucoup plus accessible pour quiconque s’intéresse à cet épisode et n’a pas une grande connaissance du monde des jeux vidéo. De plus, le large éventail d’options musicales et de personnalisation vous encourage à continuer à jouer et à essayer de nouvelles et étranges combinaisons qui vous surprennent et vous aiment.

La courbe d’apprentissage du jeu est adaptée pour que vous puissiez profiter et apprendre sans vous frustrer. Cela grâce à un mode histoire qui, en dépit d’être simple, est bien entretenu et vous donne l’impression de faire partie de l’univers des fêtes que le jeu vous présente. Bien sûr, malheureusement, tout n’est pas parfait et il y a quelques chutes d’images, mais heureusement pas lors de la lecture, et certains objets sont bloqués par des barrières de très haut niveau.

Le jeu a un contenu téléchargeable, mais la vérité est que les chansons qui viennent dans le jeu de base suffisent et à moins que vous ne soyez un grand fan de l’une de celles qui sont du côté du DLC, vous ne les manquerez pas. L’âge d’or des jeux musicaux est peut-être terminé et ne reviendra peut-être jamais, mais toujours Il est apprécié d’avoir des propositions divertissantes et bien fait pour profiter de ce genre qui a tant souffert.

Nous avons analysé FUSER grâce à un code numérique fourni par Harmonix. Version analysée: 1.0.2

Devenez la vie de la fête sans quitter la maison

L’idée derrière FUSER est bonne, c’est pourquoi c’est un plaisir qu’Harmonix ait réussi à le transférer dans le jeu et à en faire une expérience agréable et engageante.

AVANTAGES

Amusant et avec un bon nombre de thèmes, ainsi que des déblocables

Il peut être apprécié seul ou entre amis, peu importe

Aucun périphérique externe requis pour une expérience complète

LES INCONVÉNIENTS

Les sessions gratuites sont éternelles et il n’y a pas de sens de récompense

Le niveau requis pour débloquer certains objets est trop élevé pour un joueur occasionnel

