Cette année 2021 marque 25 ans d’histoire marqués par le succès de la série d’horreur de Capcom.

Thème mis à jour

Cette année 2021 que nous venons de publier est la 25e anniversaire de la saga Resident Evil, et quelle meilleure façon de le faire qu’avec la première d’un Resident Evil 8 qui présentait une date de sortie hier soir, et qui ne pouvait pas être mieux. Ici, en fait, vous pouvez trouver tous les détails du gameplay et la démo de Resident Evil Village. Attention, nous avons un grand jeu en préparation.

Et nous voulions nous souvenir de la série récupération et mise à jour ce sujet sur 26 jeux que nous avons vu tout au long de ces plus de deux décennies d’histoire – en dehors des films et autres produits – et qui montrent clairement que nous parlons l’une des franchises les plus importantes de Capcom en particulier, et dans les jeux vidéo en général. En analysant la liste des titres sortis depuis 1996, on constate que la série n’a guère pris de pauses, car bien que les principaux jeux de la franchise soient séparés de plusieurs années, les sorties annuelles et jusqu’à plus d’un jeu de franchise par an sont courants, si l’on tient compte de son grand nombre de spin-offs.

Resident Evil 4 est le mieux noté, Umbrella Corps est juste le contraireAujourd’hui, nous présentons la liste des jeux de la série triés par leur note. En première position se trouve le jeu qui a marqué pour beaucoup la transition parfaite entre le survival horror et les jeux d’action, un titre qui a beaucoup contribué à son genre en pariant sur une nouvelle perspective de la caméra qui allait rester: Resident Evil 4. En revanche, il est logique de trouver les principaux jeux de la série dans les premières positions, tandis que les spin-offs commencent à apparaître dans les positions inférieures jusqu’à ce qu’ils atteignent des expériences ratées telles que Corps des survivants et des parapluies qui apparaissent dans les endroits les plus douloureux de la liste. Pour commander les jeux auxquels nous avons recours Note critique moyenne, se tournant vers la défunte page GameRakes pour parler des jeux antérieurs à 2002, ayant le plus grand nombre de notes. Dans le cas des jeux à partir de Resident Evil Zero, la moyenne Metacritic a été prise en compte, en prenant le nombre le plus élevé dans le cas des titres sortis simultanément sur plusieurs plateformes. Ce n’est pas la meilleure façon d’ordonner un classement, mais avec des titres aussi anciens, il est toujours plus difficile d’unifier les critères.

Ce sont les meilleurs et les pires jeux Resident Evil

Il convient également de noter que la rubrique sur les plates-formes ne considère que les plates-formes sur lesquelles les jeux sont sortis à l’origine, il est très courant de trouver des rééditions de jeux classiques sur des consoles contemporaines. Le seul jeu qui n’a pas été inclus dans la liste est Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica en raison du manque de données critiques sur sa version de PS2.

Jeu vidéoAnPlateformesRemarqueResident Evil 42005GCN, PS296Resident Evil – Code: Veronica2000Dreamcast, PS2, GCN93%Resident Evil 21998PSX, Nintendo 64, Dreamcast, GCN, PC 93%Resident Evil 2 Remake2019PS4, Xbox One, PC93Resident Evil Remake2002GCN 90%Resident Evil 3: Nemesis1999PSX, Dreamcast, GCN, PC 88%Resident Evil 1996PSX, Saturne, PC87%Resident Evil 7: Biohazard2017Ps4, Xbox One, PC86Resident evil 52009PS3, Xbox 360, PC86Resident Evil 3 Remake2020PS4, Xbox One, PC84Resident Evil Zero2002GCN83Révélations de Resident Evil20123DS82Resident Evil The Umbrella Chronicles2007Wii75Resident Evil The Darkside Chronicles2009Wii75Resident Evil Revelations 22015PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Vita, PC75Resident Evil 62012PS3, Xbox 360, PC74Resident Evil Deadly Silence2006DS71Épidémie de Resident Evil2003PS271Resident Evil Les Mercenaires 3D20113DS65Resident Evil Dead But2003PS265Resident Evil Outbreak: fichier 22004PS258Resident Evil Gaiden2001GBC 56,4%Opération Resident Evil Racoon City2012PS3, Xbox 360, PC52Resident Evil Survivor2000PSX, PC39Corps des parapluies2016PS4, PC36

En savoir plus: Resident Evil et Capcom.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');