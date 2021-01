Exclusivités Xbox, ambitions et déceptions avec Cyberpunk 2077 et plus de sujets dans le SuperShow

Après les vacances, nous revenons avec notre programme hebdomadaire traitant de diverses affaires courantes.

Le 3DJuegos SuperShow est de retour! Après les vacances, l’écriture de Jeux 3D se réunit à nouveau pour discuter de l’actualité de l’industrie, un agenda informatif qui ne s’est pas arrêté à ces dates et qui continue d’avoir dans Cyberpunk 2077 et son lancement controversé sur consoles l’une de ses pages les plus importantes, encore plus après la parution des dernières informations dans la presse où ils ont parlé d’une date impossible pour beaucoup de leurs travailleurs.

La liste des jeux vidéo exclusifs Xbox Series X | S partagés par Microsoft, avec des productions assez importantes telles que Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, mais aussi avec des ajouts assez marquants, a également suscité un débat parmi les collègues du magazine et parmi les lecteurs. De Sony, pour leur part, ils ont dû freiner les dates de sortie de plusieurs nouveaux titres pour PlayStation 5, laissant le public avec une mer de doutes. Vivrons-nous cette 2021 une autre année pleine d’annonces retardées? Espérons que non!

Comme d’habitude dans notre programme hebdomadaire, nous ne parlons pas seulement de jeux vidéo, mais aussi de cinéma et télévision, en regardant tous les longs métrages et séries qui se profilent à l’horizon pour les différentes plateformes. Depuis cette page, nous vous invitons à laisser dans les commentaires les projets qui vous attendent le plus, et bien sûr à discuter de tous les points abordés dans le SuperShow.

SuperShow, questions et réponses et bien plus encore avec 3DJuegos sur YouTube

Le programme d’aujourd’hui a présenté Toni Piedrabuena, Alberto Pastor et Mario Gómez. Luis Marquez a été en charge de l’assemblage. Le SuperShow est posté sur la chaîne YouTube 3DJuegos tous les jeudis, formant avec d’autres formats tels que les questions et réponses le mardi et les formats vidéo spéciaux le samedi, une grille complète de contenu audiovisuel sur lequel nous continuerons de parier cette année.

En savoir plus sur: SuperShow, 3DJuegos et Cyberpunk 2077.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');