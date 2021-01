Vous pouvez maintenant télécharger les nouveaux jeux gratuits du mois de janvier. Parmi eux se trouvent des joyaux comme Void Bastards.

Les abonnés Prime Gaming peuvent désormais revendiquer la vague de jeux gratuits disponible avec le service Amazon. Comme chaque mois, la plateforme offre la possibilité de télécharger, pour une durée limitée et sans frais, un bon nombre des titres les plus divers et les plus intéressants.

Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur la page principale de Prime Gaming et de faire défiler jusqu’à la section “Jeux avec Prime”. Là, vous avez une série de propositions que vous pouvez réclamer jusqu’à la date indiquée. Pour vous faciliter la tâche, nous vous laissons la liste des jeux disponibles et la date jusqu’à laquelle vous pouvez les commander et les télécharger. Pour les exécuter, vous devez disposer de l’application Amazon Games sur votre PC.

Vous pouvez télécharger cette liste de jeux jusqu’au 1er février.

Bâtards du Vide

Quand les remontées mécaniques tournent mal

Le long du bord

Fréquences Alt

Terrain de jeu Bridge Constructor



N’oubliez pas non plus qu’au cours des prochains jours, vous pourrez également télécharger les titres suivants.

Yooka-Laylee et l’impossible repaire jusqu’au 8 janvier

Protégé jusqu’au 15 janvier

Proche du soleil jusqu’au 15 janvier

Théorie Sigma: Guerre froide mondiale jusqu’au 15 janvier

HyperDot jusqu’au 15 janvier

Magicien de la légende jusqu’au 15 janvier

La tourmente jusqu’au 15 janvier

Trop cuit jusqu’au 22 janvier

Sword Legacy Omen jusqu’au 29 janvier

Vous n’avez pas à télécharger pour que la liste des jeux s’allonge au fil du mois, comme d’habitude dans Prime Gaming. N’oubliez pas non plus qu’en plus des jeux mentionnés ci-dessus, il existe une sélection de Classiques SNK que vous pouvez obtenir jusqu’en mars prochain, y compris plusieurs jeux de la saga Metal Slug entre autres.

En savoir plus: Prime Gaming et Amazon.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');