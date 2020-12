Quelqu’un se souvient-il de la célèbre Armorra? En effet, nous parlons d’Enter the Gungeon. Un roguelite plus qu’intéressant qui mélangeait ce qu’on voyait dans un titre comme Nuclear Throne ou le primé The Binding of Isaac et qui occupait une place de choix dans le catalogue initial de Nintendo Switch. Fruit d’un succès précédent, est né Sortez du Gungeon, une suite du premier long métrage de Dodge Roll Games, que nous avons eu le plaisir de revoir sur NextN il y a quelques mois. Cependant, malgré le temps qui s’est écoulé, le titre continue d’être mis à jour. Pour afficher un patch de bouton 2.1.3.

Et est-ce que David Rubell, programmeur de Dodge Roll Games a partagé un message sur Reddit confirmant que le mise à jour 2.1.3 est maintenant disponible à Commutateur Nintendo. Les notes de patch se concentrent sur la correction de divers bugs, tels que des plantages, des problèmes avec le texte et sa taille, des anomalies avec Bullet Bore ou des PNJ apparaissant trop fréquemment. Ensuite, nous vous laissons les notes complètes afin que vous puissiez examiner de première main les changements, améliorations et corrections appliqués avec cette nouvelle version.

Que pensez-vous de cette nouvelle mise à jour de Exit the Gungeon?

