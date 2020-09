Dans The Boys Saison 2, épisode 4, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk et Annie (Erin Moriarty) partent en road trip pour trouver des réponses sur Liberty, Homelander (Antony Starr) est frustré par Stormfront (Aya Cash) et décide de apporter des modifications à la programmation de The Seven, l’Église du Collectif auditionne des épouses potentielles pour The Deep (Chace Crawford), et Billy Butcher (Karl Urban) retrouve sa femme, Becca.