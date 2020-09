Les Scorestreaks reviennent dans Black Ops Cold War, mais pas comme vous les connaissez.

Call of Duty: Black Ops Cold War verra le retour de Scorestreaks et remplacera Killstreaks de Modern Warfare. Un changement majeur avec les Scorestreaks de cette année est qu’ils ne se réinitialiseront pas à la mort. Cependant, ne vous inquiétez pas, vous êtes récompensé pour rester en vie et enchaîner les tueries ensemble.

Dans Black Ops Cold War, lorsque vous enchaînez les tués, vous gagnez un «score en chaîne», ce qui multiplie le score obtenu par tuer. En plus des éliminations, vous gagnerez également des points pour aider votre équipe à atteindre les objectifs. Pour éviter les spams de Scorestreak, chaque Scorestreak aura un temps de recharge suite à son utilisation, ce qui empêche les joueurs de spammer des stries.

Treyarch a publié une description officielle du nouveau système Scorestreak:

« Un système Scorestreak dynamique et gratifiant signifie que le score n’est plus perdu en cas de mort, et vous gagnerez des multiplicateurs de score en enchaînant plusieurs victoires dans la même vie. Vous gagnerez également des points en aidant votre équipe à jouer l’objectif, et chaque Scorestreak se refroidit après avoir été utilisé pour empêcher le spam. «

Bien que ce nouveau système Scorestreak demandera un certain temps pour s’habituer aux vétérans, il sera plus gratifiant pour les joueurs débutants et moins qualifiés. Certains fans s’inquiètent de la possibilité que de nombreuses séries de scores élevés soient gagnées sur chaque carte. Les joueurs alpha ont confirmé que le score nécessaire pour les séries élevées est très élevé et cela signifie qu’il n’y aura pas de spam de séries maîtrisées à chaque match.