La Nintendo Switch est la console du moment, même si elle a fait ses débuts après la PlayStation 4 et la Xbox One, ses ventes ont été si rapides qu’en un peu moins de 4 ans sur le marché, elle a déjà atteint des dizaines de millions d’unités. En raison de la grande base d’utilisateurs, il est normal que les développeurs soient intéressés à apporter leurs titres sur cette plate-forme et ils utilisent de nombreuses mesures pour capter l’attention des joueurs et vendre sur le Nintendo eShop. Eh bien, Nintendo vient de bloquer l’un de ces médias courants dont les développeurs profitaient.

Avec le temps et l’expérience acquise lors de la vente de leurs titres, les développeurs se sont rendu compte que le Nintendo eShop avait une vulnérabilité dont ils pouvaient profiter pour booster les ventes de leurs jeux dont la qualité était parfois douteuse. Cet exploit consiste à baisser le prix d’un jeu de manière extrême et à le laisser au niveau le plus bas possible, comme un centime d’un dollar, ce qui a fait apparaître le jeu sur la liste des best sellers ou des meilleures remises, et ainsi encouragé le utilisateurs de l’acheter.

La nouvelle mesure Nintendo tente de corriger cet exploit

Eh bien, après un certain temps, Nintendo a pris des mesures pour changer cela, puisque, selon un rapport de GameDiscoverCo, (via Polygon), la société japonaise empêche déjà les titres qui sont vendus en échange de ce chiffre. apparaissent dans la liste des jeux les plus vendus et des meilleures réductions, car à partir d’aujourd’hui, selon Polygon, il n’est possible d’y trouver que des jeux qui ne coûtent pas moins de 1,99 USD, ce qui n’est pas un grand changement, mais évite Laissez les jeux de qualité douteuse attirer l’attention sur ces listes.

Les mesures de Nintendo ne se sont pas arrêtées là, puisque la possibilité pour les développeurs d’offrir des rabais de 100% aux joueurs ayant déjà acheté un titre du catalogue de ce développeur a également été éliminée.

