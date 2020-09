Nexomon: extinction est maintenant disponible en Nintendo Commutateur, ce qui signifie que les dompteurs du monde entier peuvent commencer à explorer un monde dans lequel ces créatures ont amené l’humanité au bord de l’extinction. Ainsi, les créateurs de ce jeu prennent en compte l’avis des joueurs, ce qui leur permet d’apporter des modifications pour garantir la meilleure expérience possible, et maintenant a déjà été lancé le deuxième patch du jeu sur la console hybride Big N. Des changements et des améliorations qui font avancer ce jeu vers le meilleur!

Nexomon: Extinction a déjà un deuxième patch sur Nintendo Switch

Modifications et améliorations du patch 2 de Nexomon: Extinction:

Vous pouvez maintenant changer le surnom d’un monstre depuis le menu de l’équipe.

Les capacités des monstres peuvent désormais être réorganisées.

Vous pouvez maintenant exécuter en appuyant sur le bouton B.

Vous pouvez désormais trier tous les groupes de stockage à la fois.

Tous les noyaux peuvent désormais être déséquipés en une seule fois.

Un nouveau type de noyau est ajouté qui copie le% d’expérience reçu par les autres membres de l’équipe, même sans avoir à se battre.

Une « Skill Mistress » a été ajoutée à divers endroits, ce qui permet de réapprendre certaines compétences pour une somme modique.

Certains cristaux ont été ajoutés dans certaines zones qui vous permettent de récupérer de l’énergie.

Correction d’un bug qui permettait d’ouvrir le menu pendant que le joueur se déplaçait, ce qui pouvait le faire rester ouvert pendant le combat.

Correction de divers dialogues avec des fautes de frappe.

Correction d’un bug visuel qui entraînait la réinitialisation du compteur de profil toutes les 24 heures. Ce bug n’a pas affecté le temps de jeu.

La manière de trier la base de données à la fois par rareté et par nom a été corrigée.

Correction d’un bug qui bloquait le jeu à la fin si la langue espagnole latine était sélectionnée.

L’animation de diverses capacités a été corrigée.

Correction d’un bug qui empêchait les rencontres dans l’herbe des ruines du désert.

Correction de diverses capacités ne fonctionnant pas correctement.

Les textures de plusieurs modèles cosmiques ont été corrigées.

Correction d’une zone de la forêt enchantée qui n’était pas accessible. Maintenant, il peut être atteint avec la puissance du vent.

Correction de diverses fautes de frappe dans les descriptions de monstres.

Les chances de fuir au combat ont été augmentées.

Les états modifiés sont désormais supprimés lorsqu’un Nexomon tombe au combat.

Un objet a été ajouté qui, étant dans l’inventaire, vous permet de fuir tout combat.

Un nouveau type de pioche a été ajouté qui vous permet d’obtenir 1 à 3 cristaux à la fois.

Un type de lunettes a été ajouté qui fait baisser le temps de réapparition de l’objectif à 10-15 minutes.

Un nouvel objet a été ajouté qui vous permet de récupérer 3% d’énergie pour chaque combat que vous gagnez.

Un nouvel élément a été ajouté pour faciliter la rencontre avec Cosmic Nexomon.

Les taux d’apparition de certains monstres ont été ajustés.

Les parties de l’histoire où les monstres de deuxième et troisième phase ont commencé à apparaître ont été ajustées.

Des cœurs de synergie ont été ajoutés à certains coffres placés tôt dans la partie.

Les taux d’apparition des tyrans, des extionts et des gardiens sauvages ont été considérablement augmentés.

10 nouveaux avatars ont été ajoutés.

Vous pouvez maintenant voir la rareté d’un monstre au combat.

Désormais, le niveau d’évolution est inclus dans les informations de la base de données.

Une évolution peut maintenant être annulée en appuyant sur le bouton B, et un message de confirmation apparaîtra.

Les dompteurs peuvent désormais reposer Nexomon pendant le combat en appuyant sur le bouton +, ce qui leur permet de retrouver de l’endurance.

La compétence « Champ psychique » a été corrigée car elle n’infligeait pas l’état de paralysie.

Maintenant, le Nexomon initial peut être cosmique.

Les dompteurs qui ont déjà été vaincus ne pourront plus se battre lorsqu’ils verront le joueur, il faudra leur parler. Les bandits de la toundra gelée font exception à cette règle.

Correction de la position d’un gardien de prison de Lateria.

