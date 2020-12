De nombreux joueurs attendent de voir toutes les bonnes nouvelles viennent avec Fable. Après tout, c’est l’une des nombreuses créations prometteuses et pour lesquelles, pour le moment, nous savons seulement qu’elle est en cours de développement. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre vraiment de la grande proposition de Playground Games? Pour le moment, cela semble prometteur.

La saga fantastique est composée d’une grande équipe prête à mener à bien l’une des œuvres fantastiques les plus étonnantes. En fait, la mention de l’étude est de revivre la saga comme les joueurs ne l’ont jamais imaginé auparavant. Et dans ce cas, l’intention est de pouvoir exercer un métier composé de vétérans du secteur et même de grandes références au sein des studios de jeux vidéo. Cette fois avec l’un des principaux auteurs de Control.

Cette confirmation a été faite par Anna Megill elle-même sur ses réseaux sociaux, où de nombreux joueurs ont célébré cette grande nouvelle. Après tout, elle est l’un des auteurs de grandes œuvres comme Dishonored et même Murdered. Un expert, sans aucun doute, dans le domaine de la narration de jeux vidéo et dont le guide sera plus que le bienvenu pour tous.

Fable, pour le moment, est l’un des titres dont la date de sortie n’a pas été confirmée. Bien sûr, si vous êtes toujours à la recherche de nouveaux membres pour l’équipe, il sera peut-être plus que nécessaire d’attendre de voir quand nous pourrons profiter de ce grand travail qui, bien sûr, aura son grande première sur PC et Xbox Series X et S. Une proposition plus que nécessaire pour les joueurs.