Le géant des médias sociaux Facebook a dévoilé son dernier casque de réalité virtuelle, l’Oculus Quest 2.

La firme a dévoilé le matériel hier, aux côtés de nouveaux contrôleurs Touch. La technologie dispose d’écrans à haute résolution avec 50% de pixels de plus que le Quest d’origine. Comme son prédécesseur, le Quest 2 est un casque VR sans fil et n’a pas besoin d’être connecté à un PC pour l’utiliser. La technologie coûte 299 $ et sera expédiée le 13 octobre.

Le déploiement de Quest 2 signifie également que Facebook cessera de vendre le casque d’origine dans cette gamme d’appareils VR. The Quest a été lancé en mai 2019. Au cours de sa première année sur le marché, les consommateurs ont dépensé plus de 100 millions de dollars en contenu Quest. 20 titres sur la plate-forme ont généré 1 million de dollars de revenus, tandis que 10 autres ont généré plus de 2 millions de dollars.

Oculus Quest a également contribué à augmenter les revenus non publicitaires de Facebook de 80% d’une année sur l’autre pour les trois mois se terminant le 31 mars 2020.

Le mois dernier, Facebook a renommé ses activités AR et VR en Facebook Reality Labs et a déclaré que la marque Oculus n’allait nulle part.

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

