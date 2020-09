1er septembre 2020 – 09h53

Le géant des médias sociaux Facebook a fourni des précisions sur son annonce la semaine dernière concernant ses activités AR et VR.

Dans un e-mail à PCGamesInsider.biz, l’agence de relations publiques de la société a déclaré que le nom Oculus était toujours là. Facebook Reality Labs est désormais la marque globale utilisée pour le travail de réalité augmentée et virtuelle de l’entreprise.

« La marque Oculus ne va nulle part », a déclaré un porte-parole.

« Facebook Reality Labs (FRL) est un nom d’équipe parapluie pour capturer le travail AR / VR en cours sur Facebook pour englober le travail considérable effectué alors que Facebook construit la prochaine plate-forme informatique pour aider les gens à se sentir plus présents les uns avec les autres, même lorsque nous sont séparés. «

Le nom Oculus est toujours utilisé pour les casques et les logiciels de réalité virtuelle, mais le géant des médias sociaux dirigé par Zuckerberg a renommé l’événement Oculus Connect en Facebook Connect.

Oculus a récemment recruté le développeur Ready at Dawn, la société révélant en mai de cette année que plus de 100 millions de dollars avaient été dépensés à ce jour pour son casque Quest VR. La société a déclaré en juin qu’elle mettait fin au support de son matériel Go.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

