La plate-forme bloque la même page du même groupe de rôles qu’elle a déjà interdit par erreur en octobre.

Facebook a supprimé la page d’une milice armée qui opérait sur le territoire de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Le premier problème est que ce n’est pas une vraie milice: est un groupe de joueurs de Fallout 76 qui jouent l’une des factions du monde post-apocalyptique de Bethesda. Et le deuxième problème … est que ceci ce n’est pas la première fois que se passe-t-il. La plate-forme sociale a déjà supprimé la page de ce même groupe en octobre, puis l’a restaurée deux jours plus tard lorsqu’elle a réalisé l’erreur.

À cette occasion, Facebook a présenté des excuses publiques après que de nombreux joueurs et fans leur aient fait réaliser l’erreur, bien qu’il semble qu’ils aient déjà oublié. Le fait est que le ‘Milice des États libres‘de Fallout 76 est à nouveau banni sur Facebook, comme on le lit sur Polygon. Avec la dernière vague de “bannissements” faite par la plateforme, à la suite de événements récents Aux États-Unis, l’entreprise de Mark Zuckerberg confond une fois de plus ce groupe de jeu de rôle avec une véritable milice qui viole ses règles d’utilisation.

L’explication la plus plausible est que votre page a été supprimé automatiquement par l’un des outils Facebook, en détectant des mots-clés tels que “Milice” dans leur nom. Et pas à cause du contenu de la page elle-même, puisque, dans des déclarations au support susmentionné, le créateur du groupe, nommé Bobby, assure que “notre page FB est 100% dédié à Fallout. Je dirais que 90% du contenu sont des traditions […] 5% sont dédiés à des événements de groupe et 5% sont des photos du match. Nous écrivons chacun à propos de nos personnages Les célibataires et leurs aventures à travers le désert “.

Le groupe n’a pas pu contacter un modérateur humainComme vous pouvez le voir, ce sont des contenus que tout modérateur humain devrait considérer comme de la fiction, comme le un groupe de rôles dédié à un jeu vidéo, et non en tant que dangereux militaire américain. Et le fait est que ce groupe de Fallout 76 essayé d’éviter d’utiliser des mots qui a pu être détecté automatiquement après leur interdiction d’octobre: ​​«Au début, nous pensions que le mot« milice »était le problème», explique Bobby, qui explique que le groupe a commencé à introduire des caractères spéciaux dans le mot, ou identifiez-vous uniquement comme «Club de jeux vidéo FSM PlayStation».

Mais même avec ceux-là, ils n’ont pas réussi à éviter la punition de Algorithmes Facebook. Pour le moment, FSM n’a pas été en mesure de contacter un modérateur Facebook humain pour demander une explication, et le groupe est déterminé à quitter la plateforme définitivement pour aller sur Discord. Encore une anecdote à propos de ce jeu qui n’a cessé de grandir après sa première problématique en 2018. En fait, Fallout 76 a augmenté son nombre de joueurs en 2020, et sa communauté continue de donner lieu à des créations aussi impressionnantes que ce camp qui nous présente le monde de BioShock.

Plus d’informations sur: Facebook, Fallout 76 et Bethesda.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');