Une nouvelle génération de consoles est arrivée et, avec elle, des sujets prêts à tous à troller ou à avoir des arguments pour gagner leurs guerres imaginaires. On le dit depuis ces dernières heures, des vidéos de consoles Xbox Series X ont circulé en furie, mais vous pouvez rester calme, car tout indique qu’il s’agit de montages.

Au cours des dernières heures, différentes vidéos sont devenues virales montrant des consoles Xbox Series X fumant du haut. Il a l’air d’une telle manière que même la console semble être une cheminée.

Idem … pic.twitter.com/QcnWY9VQBF – Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) 11 novembre 2020

Cela dit, la réalité est que tout semble indiquer que c’est quelque chose de faux. Ce qui se passe, c’est que le compte Twitter de Xbox Studios a montré qu’il est très facile d’utiliser une cigarette électronique ou tout autre appareil émettant de la vapeur pour émuler cet effet.

Ce qu’ils font, c’est simplement prendre la fumée et la mettre dans la prise d’air de la console. Ainsi, le système de refroidissement prélève la vapeur et la tire par le haut.

Fatigué des fausses nouvelles. Je vous laisse une vidéo MIO expliquant pourquoi la console “Burned” est fausse et comment ils ont obtenu cet effet même avec la console “OFF” pic.twitter.com/LfXzIBSu6N – Xbox Studio (@XboxStudio) 11 novembre 2020

Maintenant, si les preuves sont là, pourquoi ne les déclarons-nous pas comme un montage clair? Il arrive que nous ne puissions pas garantir que les utilisateurs qui ont téléchargé les vidéos ont vraiment envie de trolley, même si cela semble être le cas. Cela dit, nous considérons qu’il est très important que vous sachiez que cet effet peut être reproduit très facilement et que jusqu’à présent cela ne semble pas être un réel problème.

Quoi qu’il en soit, nous resterons à l’écoute et vous informerons si nous apprenons un problème généralisé qui affecte les propriétaires de Xbox Series X. En attendant, si vous voyez une vidéo comme celle que nous vous présentons, restez calme, car tout indique qu’ils ne sont que des trolls et rien de plus.

Microsoft est conscient de la situation

Bien qu’il semble que ce ne soit pas un réel problème, Microsoft est attentif à la situation et en assure le suivi.

Le fait est que la société a récemment contacté Eurogamer et a souligné qu’elle prenait ces rapports et d’autres au sérieux. Donc, ils enquêtent pour voir si c’est un problème auquel ils doivent apporter une solution.

«Nous prenons tous les rapports de sécurité au sérieux et nos produits respectent ou dépassent les normes de l’industrie. Nous sommes en train d’enquêter plus avant », a-t-il expliqué.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont désormais disponibles au Mexique et sur d’autres marchés mondiaux. Vous pouvez en savoir plus sur ces consoles en cliquant ici.