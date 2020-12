La PlayStation 5 et la Xbox Series sont déjà en magasin. Les deux ont des versions différentes, optant pour le format physique ou numérique, au cas où le prix serait un facteur que nous devons considérer. S’il est vrai qu’ils ne sont avec nous que depuis quelques semaines, PS5 et Xbox Series ils ont un catalogue plus qu’intéressant, amélioré techniquement grâce à la puissance des deux machines.

Si vous allez commencer 2021 avec l’une des deux consoles, mais vous ne savez toujours pas quelle plateforme acheter, ce test vous aidera à le découvrir. Nous y avons pris en compte des aspects aussi importants que le prix, le catalogue de lancement exclusif, les futurs jeux qui arriveront ainsi que les services d’abonnement, entre autres options.

Quoi qu’il en soit, la PlayStation 5 et la Xbox Series sont deux plates-formes qui le méritent et qui en valent la peine. Dans le cas de la PS5, on trouve un grand nombre de jeux exclusifs qui à la longue nous laisseront une bibliothèque enviable. Sagas comme God of War, Gran Turismo ou Final Fantasy, entre autres, ne manquera pas leur rendez-vous avec Sony.

Microsoft a jeté la maison par la fenêtre pour la prochaine génération. La série S est idéale pour ceux qui préférez des services comme Xbox Game Pass, en plus du format numérique, le tout sans perte de puissance. La Xbox Series X, quant à elle, s’adresse aux plus élites qui veulent les meilleures performances et profitent de leur téléviseur 4K.