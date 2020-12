Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 08:10

Comme vous le savez, quelques jours avant le dernier retard de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a annoncé que le jeu avait déjà terminé son développement et commencerait sa production de masse, c’est-à-dire qu’il était entré dans la phase Gold. De cette façon, il n’est pas étrange de voir plusieurs copies physiques du jeu déjà dans le monde. Cependant, C’est au Mexique que la vente de ce titre a été signalée avant son lancement.

Quelques jours à peine après le lancement officiel de Cyberpunk 2077, il a été rapporté que le jeu est désormais disponible sur le marché gris de notre pays. De la même forme, on parle de vente du titre à un prix réduit, et non à une augmentation ridicule, comme on ne le voit pas normalement dans ces cas. Même si nous savions déjà que cette livraison était déjà en magasin, c’est le premier cas que nous voyons de sa vente informelle.

Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Rappelons que quelques jours avant le lancement de Super Smash Bros.Ultimate, des copies du jeu ont été vendues au Mexique, provoquant un grand nombre de spoilers. Pour le moment, il semble que cela n’ait pas été le cas. Cyberpunk 2077 sortira dans deux jours, il sera donc préférable de rester à l’écart d’Internet au cas où vous voudriez profiter de ce titre sans information préalable.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version PS5 et Xbox Series X | S à l’avenir. Sur des sujets connexes, les revues de jeux sont partagées. De même, c’est la durée du titre.

Via: Jeux 3D

Guide cadeaux 2020: Nintendo

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.